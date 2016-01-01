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Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 40Projeler (40) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
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    • nilüfer apartment project, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Yatak Odası Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    nilüfer apartment project, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Yatak Odası Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    nilüfer apartment project, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Yatak Odası Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +9
    nilüfer apartment project
    American Village Erbil Iraq, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Klasik Yatak Odası Ahşap-Plastik Kompozit Yeşil
    American Village Erbil Iraq
    American Village Erbil Iraq / REED, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Klasik Oturma Odası Ahşap Kırmızı
    American Village Erbil Iraq / REED, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Klasik Oturma Odası Ahşap Kırmızı
    American Village Erbil Iraq / REED
    KORUPARK EVLERI / RESIDENCE, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Siyah
    KORUPARK EVLERI / RESIDENCE, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Siyah
    KORUPARK EVLERI / RESIDENCE, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Modern Banyo Seramik Gri
    +8
    KORUPARK EVLERI / RESIDENCE
    LUXURIA, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap-Plastik Kompozit Bej
    LUXURIA
    LUXURIA BLACKT, Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Inan AYDOGAN /IA Interior Design Office Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    LUXURIA BLACKT
    Hepsini göster: 40 proje

    İnan AYDOĞAN Tasarım Stüdyosu’nun ana felsefesi “İç Mimarlık mesleğini tüm gereklerini en iyi eve en doğru biçimde, kendi üslubuyla yerine getirmek” oldu.10 yıldan fazladır en iyi zanaatkârlarve sanatçılarla işbirliği yapıyor. Rönesans’taki gibi, artistik ve yaratıcı disiplinler arasında tasarımlarımızla hayalleri gerçeğe dönüştürüyoruz. Felsefemiz Moda, sanat, mimari ve lüks birleştiripyeni bir vizyon getirerek, alışıldık olandan farklı bir bakış açısı sunuyoruz. Bu anlayışla yoluna devam eden firmamız, ilerleyen yıllar boyunca disiplinli ve özgün çalışmaları ile sürekli kendini geliştirmeye çalışan tasarım çizgisi ve kaliteden ödün vermeyen iş ahlakıyla sektörde iyi tanınan ve tercih edilen bir firma olarak öne çıkmayı hedeflemektedir.

    "(+plus partners is a trademark of Inan AYDOGAN /IA Interior Architecture Design Office of companies. Inspired by the need to provide the kind of service we should expect from any hotel fitout, commercial space and residence architectural-interior design and project services. +plus partners’ design and project team is formed of qualified and experienced designers, who makes “enriching the project” idea as a principle to themselves with concept presentation after design phase, innovative and infinite material specifications)"

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • iç mimarlık
    • ürün tasarımı
    • Interior Architecture
    • Furniture
    • Fixtures
    • and Equipment
    • Buildings architecture and design
    • Interior Construction Contractor
    • Furniture designer
    • Hepsini göster: 10 hizme
    Hizmet alanları
    • iç mimarlik
    • mimari tasarım
    • proje yönetimi ve uygulamaları
    • Mobilya
    • metal aksesuar ve Ekipmanları
    • İnşaat Müteahhitliği/Interior Architecture Furniture
    • Fixtures
    • and Equipment Buildings architecture and design Interior Architecture Design Office Interior Construction Contractor
    • İstanbul, Türkiye
    • Hepsini göster: 9 hizmet alanı
    Adres
    34742 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-8504660403 www.inanaydogan.com.tr

    Değerlendirmeler

    Cristina Lobo Cristina Lobo
    Decoraciones con un gusto increíble
    7 yıldan fazla önce
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