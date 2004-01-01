CBTE Mimarlık Hakkında:

Mimar Çağdaş Belen ve Yüksek Mimar Tanem Eren Belen tarafından 2004 yılında kurulan CBTE Mimarlık, bu tarihten beri çeşitli ölçeklerde mimari ve iç mimari projeler üretiyor ve farklı sektörlerden işverenlere hizmet veriyor.

Ağırlıklı olarak perakende sektöründe, mağazacılıkla ilgili projeler üreten ve üstlendikleri projelerde maksimum kalitede sonuçlar elde etme amacıyla, projelerin kontrollerini de gerçekleştiren CBTE Mimarlık’ın, restoran, konut, ofis, sağlık merkezi gibi farklı kullanım amaçlı mimari ve iç mimari projeleri de bulunuyor.

Vaziyet planıyla başlayıp nokta detaylarıyla sonlanan bir skalada, fonksiyonel ve bütünüyle uygulanabilir projeler gerçekleştirme iddiasında olan CBTE Mimarlık, tasarım yaklaşımını da bu bağlamda; çağdaş ve şehirli olarak özetliyor.

CBTE Mimarlık’ın üstlendiği projeler arasında; Türkiye’nin departman mağazacılık alanında en eski markası olan YKM mağazalarının son on yıldır süregelen ve süreç içinde devamlı tazelenen mağaza konsepti ve ellinin üstündeki anchor mağaza projesi, KFC restoranlarının Türkiye konsept tasarımıyla hem yeni açılan hem de yenilenen restoranların uygulama projeleri, McDonalds, Lee Cooper gibi uluslararası markalar için konsept ve uygulama projeleri, Altınyıldız Classics’in, İstanbul Cevahir alışveriş merkezinde yer alan, Türkiye’nin sadece erkek giyim kategorisindeki en büyük metrekareli flagship mağaza konsepti, Ziylan Genel Müdürlüğü ofisleri, Albarakatürk Genel Müdürlüğü ve diğer tekil projeler yer alıyor.