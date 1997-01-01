Net Mimarlık Türkiye ve çevresindeki coğrafi bölgede birçok farklı sektörden yerel ve uluslararası firmalar için mekan planlaması ve tasarım yapmaktadır.

Net Mimarlık, kendini kurumsal ve ticari müşterilerinin profesyonel yapısına göre organize etmiştir. Müşterilerinden gelen projelerin oluşumuna,yapısına göre yapılanır ve optimum çözümü sağlamak için efor gösterir. Hedefi, projenin büyüklüğü veya bütçesi ne olursa olsun optimum çözümlere ulaşmaktır.