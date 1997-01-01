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Net Mimarlık
Mimarlar İstanbul/Turkey
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Değerlendirmeler (5)
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    • Net Mimarlık Türkiye ve çevresindeki coğrafi bölgede birçok farklı sektörden yerel ve uluslararası firmalar için mekan planlaması ve tasarım yapmaktadır.

    Net Mimarlık, kendini kurumsal ve ticari müşterilerinin profesyonel yapısına göre organize etmiştir. Müşterilerinden gelen projelerin oluşumuna,yapısına göre yapılanır ve optimum çözümü sağlamak için efor gösterir.  Hedefi, projenin büyüklüğü veya bütçesi ne olursa olsun optimum çözümlere ulaşmaktır.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • İçmimarlık projelendirme
    • uygulama
    Hizmet alanları
    • Retail
    • Kurumsal Şirket
    • Holding
    • Sağlık
    • Turizm / Otelcilik
    • Eğitim
    • Havacılık
    • Mağazacılık
    • Devlet
    • Eğlence
    • Taşımacılık
    • Kültür / Sanat
    • OFİS
    • Hepsini göster: 13 hizmet alanı
    Şirket ödülleri
    Property Awards Europe 2012-2013
    Adres
    Valikonağı Caddesi Nuri Bey İşhanı No:65 Kat:3 Nişantaşı
    34371 İstanbul/Turkey
    Türkiye
    +90-2122337065 www.netmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Net Mimarlık: Net Mimarlık olarak, kurumsal yapıların projelendirilmesi ve uygulanması konusunda 1997’den beri farklı mimari ölçeklerde hizmet vermekteyiz. Güncel mimarlık anlayışını; sanatsal, kültürel ve teknolojik gelişmeler yoluyla yakından takip eden, pekiştiren Net Mimarlık ekibi, yeni projelerine gelişimin getirini aktarmayı hedefleyen bir düşünce yapısına sahiptir. Bizler bu düşünceden yola çıkarak, her türlü kurumsal yapının mimari ve iç mimari problemlerini kullanıcı alışkanlıları doğrultusunda çağımızın gerektirdikleriyle çözüyoruz.

    Değerlendirmeler

    İbrahim Başoğlu
    yaklaşık 1 yıl önce
    ATILLA ARI
    2 yıldan fazla önce
    Özcan Uzun
    1 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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