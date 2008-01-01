ORKA Ahşap ve Yapı Ürünleri San. A.Ş.

ORKA BANYO MOBİLYALARI

1992 yılında inşaat malzemeleri satışı amacıyla kurulan ORKA Banyo, 1994 yılından itibaren pazardaki ihtiyaçlar doğrultusunda daha kaliteli hizmet sunmak amacıyla sadece banyo mobilyası alanında uzmanlaşarak yoluna devam etmiştir. ORKA Banyo, çeyrek asırı aşkın süredir sadece şık ve kullanışlı banyo mobilyaları üreterek kazandığı uzmanlık ile, fonksiyonelliği, estetiği ve şıklığı ön plana çıkararak dünya standartlarında banyo ve modüler mobilyalar üreten dinamik bir markadır. Bugün 350'nin üzerinde yetkin personeli ile Düzce yerleşkesinde 50 bin metrekare açık arazi üzerinde 22 bin metrekare kapalı alanda yer alan üretim tesisinde en son Alman ve İtalyan üretim teknolojilerini kullanarak evrensel kalitede üretim yapmaktadır. Yılda 540 bin adet banyo mobilyası üretim kapasitesine sahip olan ORKA Banyo yetkin çalışanları ile alanında lider bir firma ve uluslarası marka olmak vizyonu ile hareket etmektedir. Banyo mobilyasında üstün teknolojisini ve sıra dışı tasarım gücünü, profesyonel işçilik ve yılların tecrübesi ile birleştirerek müşterilerine hızlı, kaliteli ve pratik çözümler sunmaktadır.

2008 yılında dünyanın birçok ülkesinde marka olarak tescillenen ORKA Banyo inovasyon ve modernliğe verdiği önem ile her gün marka bilinirliğini ve pazar payını artırarak sektör liderliğini sürdürmektedir. ORKA Banyo, banyo yaşam alanlarında ihtiyaç duyulan tamamlayıcı ürünler gamını oluşturarak 2015 yılında ORKA Banyo çatısı altında aksesuar ve armatür grubunu kapsayan ORKA Plus markasını tüketicileri ile buluşturmuştur.

Kaliteden ödün vermeden, Avrupa standartlarına uygun malzemeler kullanarak, her bütçe için alternatif çözümler üreten ORKA Banyo, kaliteli, fonksiyonel ve şık banyo mobilyalarını dünyanın ve Türkiye’nin her yerine ulaştırmaktadır.

Sektörün inovatif markası ORKA Banyo“Banyoda mükemmeli arayanlar için” sloganıyla 26 yıldır ürünlerini tüm Türkiye'de 450'den fazla satış noktası ile 5 milyona yakın evde ve 50 ülkede tüketiciyle buluşturmaktadır.