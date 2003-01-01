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arkiZON Architects
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Arklife, arkiZON Architects arkiZON Architects Modern Evler
    Arklife, arkiZON Architects arkiZON Architects Modern Evler
    Arklife, arkiZON Architects arkiZON Architects Modern Evler
    +7
    Arklife

    arkiZON Mimarlık, 2003 yılında Elvan Çalışkan ve Emin Balkış tarafından İstanbul’da kuruldu. Ofis mimarlık, kentsel tasarım, iç mimarlık alanlarında tasarım ve uygulama hizmeti vermektedir. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli alanlarda projeler üreten arkiZON Mimarlık çalışmalarını Türkiye, İtalya, Almanya, Rusya, İspanya ve Azerbaycan’da sürdürmektedir.

    Mimarlığın geleneksel biçim-işlev ilişkisini; konstrüksiyon, sirkülasyon ve programın dakatılımıyla yeniden değerlendirip, yaşam alanlarımızın daha ritmik bir şekilde kavranışınakatkıda bulunmak;

    Yeni toplum yapısıyla, çağdaş mimarinin yaşantımıza etkileri arasında ara buluculuk yapmak;Teknolojinin olanaklarını kullanarak, modern mimarinin tanımlanmasında rol oynayankavramların sınırlarını zorlamak;Modernite geleneğini daha da ileriye götürüp, mekana ve mimariye yeni anlamlaryüklemeye çalışmak;arkiZON un sorumluluk alanına girmektedir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Bağdat Caddesi No:202/17
    34724 Istanbul
    Türkiye
    +90-2165502358 www.arkizon.com
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