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Natural inşaat Mimarlık
İnşaat Şirketleri İstanbul
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    1980 yılından beri, Restorasyon,Renovasyon,Ahşap ve Kütük ev yapımı,Betonarme komple inşaat yapımı ve Mimari hizmetler vermekteyiz.

    Hizmetler
    • Restorasyon
    • Renovasyon
    • Rekonstrüksiyon
    • Betonarme inşaat yapımı
    • ahşap ev yapımı
    • kütük ev yapımı
    • mimarlık
    Hizmet alanları
    • Bilumum inşaat işleri
    • Restorasyon
    • ahşap ev
    • kütük ev
    • Mimarlık
    • tasarım
    • İstanbul
    Adres
    yunus meydanı no:2 kartal-İstanbul
    34780 İstanbul
    Türkiye
    +90-5337301651 www.naturalinsaat.com
    Yasal mülkiyet

    Firma sahibiyim.

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