Natural inşaat Mimarlık

1980 yılından beri, Restorasyon,Renovasyon,Ahşap ve Kütük ev yapımı,Betonarme komple inşaat yapımı ve Mimari hizmetler vermekteyiz.
- Hizmetler
- Restorasyon
- Renovasyon
- Rekonstrüksiyon
- Betonarme inşaat yapımı
- ahşap ev yapımı
- kütük ev yapımı
- mimarlık
- Hizmet alanları
- Bilumum inşaat işleri
- Restorasyon
- ahşap ev
- kütük ev
- Mimarlık
- tasarım
- İstanbul
- Adres
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yunus meydanı no:2 kartal-İstanbul
34780 İstanbul
Türkiye
+90-5337301651 www.naturalinsaat.com
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Firma sahibiyim.