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urkunmimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • urkun arch., urkunmimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti urkunmimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti Akdeniz Evler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    urkun arch., urkunmimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti urkunmimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti Akdeniz Balkon, Veranda & Teras Ahşap Ahşap rengi
    urkun arch., urkunmimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti urkunmimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti Akdeniz Evler Ahşap Ahşap rengi
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    urkun arch.

    urkun mimarlık mühendislik istanbul şile bölgesinde proje tasarım ofisi olarak hizmet vermekte bünyemizde tadilat dekorasyon iç mimarlık hizmeti anahtar teslimi kaba inşaat ve anahtar teslimi işleri yapılmaktadır arsa emlak danışmanlık hizmetimizde mevcuttur

    Hizmetler
    mimarlık-iç mimarlık -restorasyon-tadilat-dekorasyon inşaat işleri
    Hizmet alanları
    inşaat-emlak
    Şirket ödülleri
    proje
    Adres
    çavuş mah.cumhuriyet cad.akasya apartmanı no:118/7 şile istanbul
    34180 Istanbul
    Türkiye
    +9021670426600533960507905387073610 www.urkunmimarlık.com
    Yasal mülkiyet

    urkun mimarlık

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