urkunmimarlık müh.inş.san.tic.ltd.şti

urkun mimarlık mühendislik istanbul şile bölgesinde proje tasarım ofisi olarak hizmet vermekte bünyemizde tadilat dekorasyon iç mimarlık hizmeti anahtar teslimi kaba inşaat ve anahtar teslimi işleri yapılmaktadır arsa emlak danışmanlık hizmetimizde mevcuttur
- Hizmetler
- mimarlık-iç mimarlık -restorasyon-tadilat-dekorasyon inşaat işleri
- Hizmet alanları
- inşaat-emlak
- Şirket ödülleri
- proje
- Adres
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çavuş mah.cumhuriyet cad.akasya apartmanı no:118/7 şile istanbul
34180 Istanbul
Türkiye
+9021670426600533960507905387073610 www.urkunmimarlık.com
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urkun mimarlık