Duvar sıvası nasıl yapılır: Kısa ve pratik duvar sıvama rehberi

İç cephe sıvası, bina duvarlarının iç yüzeylerini düzgün bir hale getirmek ve estetik bir görünüm elde etmek için yapılan sıvalardır. Kaba sıva ve ince sıva olmak üzere iki kat olarak yapılırlar.

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