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Mermer döşeme, doğal zarafeti ve lüks estetiği nedeniyle uzun zamandır evlerde, iş yerlerinde ve apartman girişlerinde tercih edilen bir malzeme. Mimaride tarihi olarak her dönemde çok önemli bir rol oynamış olan mermer, her zaman…
İç cephe sıvası, bina duvarlarının iç yüzeylerini düzgün bir hale getirmek ve estetik bir görünüm elde etmek için yapılan sıvalardır. Kaba sıva ve ince sıva olmak üzere iki kat olarak yapılırlar.
Bugünkü yazımız farklı zemin türlerinin temizliği üzerine. En yaygın olan dokuz farklı zemin türünün özelliklerini ve yer temizleme ipuçlarını paylaştığımız bu yazımız umuyorum ki faydalı olacak, temizlik esnasında yalnızca yapılm…