Göknur Ağaç Sanat Mad. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

Göknur Ağaç Sanat Madencilik 8 yılı aşan iş tecrübesi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterilerimiz ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren mermer işleme konusunda üretim yapan şirketimiz; Şömineler, Evyeler, Küvetler, Heykeller, Kolon başları, spa ve hamamlar için; Kurnalar, Aynalar, göbek taşları işini yapmaktayız. Hizmetlerimiz : İşleme, Zımparalama, Detay temizlik, Cilalama, paketleme ve yurt içi ve yurt dışı lojistik operasyonlarını kapsamaktadır. Orta ölçekli bir firma olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi ile ilkelerinden asla vazgeçmemiştir. Firmamızın değişmez prensipleri kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur. Üretimde başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalite prensibiyle çalışmaktayız. Göknur Ağaç Sanat olarak gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edeceğiz.