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5A Design
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 7Projeler (7) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (7)
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Projeler

Yeni proje
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    • PEPPER GRILL, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    PEPPER GRILL, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    PEPPER GRILL, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    +3
    PEPPER GRILL
    DOUBLE COFFEE, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    DOUBLE COFFEE, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    DOUBLE COFFEE, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    +4
    DOUBLE COFFEE
    TEMPO, ROMANIA, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    TEMPO, ROMANIA, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    TEMPO, ROMANIA, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    +3
    TEMPO, ROMANIA
    CITY BURGER , 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    CITY BURGER , 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    CITY BURGER , 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    +2
    CITY BURGER
    BOSPHORUS CITY, RESIDENCE, 5A Design 5A Design Modern Balkon, Veranda & Teras
    BOSPHORUS CITY, RESIDENCE, 5A Design 5A Design Modern Yemek Odası
    BOSPHORUS CITY, RESIDENCE, 5A Design 5A Design Modern Oturma Odası
    +3
    BOSPHORUS CITY, RESIDENCE
    CAFE HOOK, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    CAFE HOOK, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    CAFE HOOK, 5A Design 5A Design Ticari alanlar
    +3
    CAFE HOOK
    Hepsini göster: 7 proje

    5A tasarımlarında gelenekle beraber ilerleyen yalınlık, orijinallik ve tutku hissedilir. 1978’den beri kemikleşen kadromuz ve başarılı tasarımcılarımızla devam ediyoruz. Kalitemizin tanımını, müşteri portföyümüzün olumlu dönüşleriyle anlıyoruz. Ürünlerimizi, kişiye özel butik üretim ve 2 hafta gibi kısa teslimat sürelerini mantıklı fiyatlarla birleştirerek üretiyoruz. Mimarlarımız ile, mekanlara uyum sağlayan, renk, malzeme, ölçü detaylarını beraber seçiyoruz. Uluslararası boyutta ihracatımızı, paketlenebilen ürün kalitesiyle yapıyoruz.

    En iyi tasarımlar, zengin entellektüel bir içeriğe sahip olan ama naturel ve çabasız gözükenlerdir. 5A, tasarım sürecinde zevk, kültür, teknoloji, malzeme, kullanım, sürdürülebilirlik gibi farklı normları sentezleyerek ilerler. En büyük motivasyonumuz, gelecek kuşakların da severek kullanacağı orijinal ve kullanışlı ürünlerle devam etmektir.

    Adres
    MASKO 5A Blok no:27-29 İKİTELLİ
    34306 Istanbul
    Türkiye
    +90-5416750264 5adesign.com.tr

    Değerlendirmeler

    Sinan Ersanli
    yaklaşık 1 ay önce
    Ben evimin şefiyim
    Masa ve sandalye bakmaya gitmiştik. Çeşit bol malzeme kaliteli, satış elemanı samimi ve yardımcıydı. Fiyatlarda bu zamanda olabileceği kadar makuldu. Ben şahsen memnun kaldım.
    7 ay önce
    tahmoures dehghan
    yaklaşık 3 yıl önce
    Tüm 7 değerlendirmelerini göster
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