5A tasarımlarında gelenekle beraber ilerleyen yalınlık, orijinallik ve tutku hissedilir. 1978’den beri kemikleşen kadromuz ve başarılı tasarımcılarımızla devam ediyoruz. Kalitemizin tanımını, müşteri portföyümüzün olumlu dönüşleriyle anlıyoruz. Ürünlerimizi, kişiye özel butik üretim ve 2 hafta gibi kısa teslimat sürelerini mantıklı fiyatlarla birleştirerek üretiyoruz. Mimarlarımız ile, mekanlara uyum sağlayan, renk, malzeme, ölçü detaylarını beraber seçiyoruz. Uluslararası boyutta ihracatımızı, paketlenebilen ürün kalitesiyle yapıyoruz.

En iyi tasarımlar, zengin entellektüel bir içeriğe sahip olan ama naturel ve çabasız gözükenlerdir. 5A, tasarım sürecinde zevk, kültür, teknoloji, malzeme, kullanım, sürdürülebilirlik gibi farklı normları sentezleyerek ilerler. En büyük motivasyonumuz, gelecek kuşakların da severek kullanacağı orijinal ve kullanışlı ürünlerle devam etmektir.