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Tasarım Perde
Tekstil & Kaplamalar Istanbul
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    • 1992 yılında kurulan Tasarım Perde’nin sektöre örnek teşkil eden başarı öyküsü Levent’te başladı. Tasarım Perde bugün, dünyaca ünlü seçkin markaları bünyesinde barındırıyor. Fabricut, Vervain, Trend, S.Harris, Stroheim, Nobilis, Guelle Lamadrid, Les Creations, Misha Handmade Wallpaper, Missoni, Duralee , Highland Court , Veraseta , Kanchi gibi ünlü markaların yanında kendi üretimi olan perdelik ve döşemelik kumaşlar ve duvar kağıtlarıyla anahtar teslim ev projelerine imza atıyor. Ayrıca tüm dikiş prosedürlerinin kendi atölyelerinde gerçekleştirildiği, kişiye özel hazırlanan modellerle evlere özgün kimliklerini kazandırmaya devam ediyor. Tasarım Perde, Türkiye’nin başarılı mimar, iç mimar ve tasarımcılarıyla iş birliği içerisinde çalışarak çok sayıda projeye imza atmaya devam ediyor. Her zaman müşterilerine en yeni trendleri sunmayı ve daha özel hizmetler vermeyi amaçlayan Tasarım Perde’nin, önümüzdeki dönemde Nişantaşı’nda açacağı üçüncü mağazasında müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.tasarimperde.com
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