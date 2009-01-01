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PATTU
Mimarlar Istanbul
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    • PATTU, (Sümerce; tarla , işlenebilecek alan) 2009 yılında Işıl Ünal ve Cem Kozar tarafından kuruldu. Mimarlık, kent araştırmaları, sergi ve grafik tasarım alanlarında işler üretir.

     Kapsamlı bir araştırmanın ana ekseni oluşturduğu projelerinde, içeriğin yorumlanması, içerik tasarımı ve geliştirilmesi ve bunların kullanıcı deneyimi ve mekân tasarımına dönüştürülmesi üzerine kafa yorar. Bunu yaparken sıra dışı ve eğlenceli yolları denemekten hoşlanır.  Bu bazen basit bir terazi (Anahtar Yapılar), bir kolaj (Hayal-et Yapılar), karmaşık bir bilgisayar yazılımı (İstanbul-o-Matik) ya da bir akıllı telefon (Invisible istanbul) aracılığıyla olabilir. Çoğu zaman yazılımcı, müzisyenler, ses tasarımcıları, video ve CG sanatçıları, kentsel tasarımcılar ve peyzaj mimarlarından oluşan disiplinlerarası ekipler ile çalışır. Bu yaklaşımın verdiği esneklik sayesinde, etkileşim ve deneyimin ön planda olduğu ve küçük bir objeden, kültürel alanların mekânsal planlamasına kadar değişen ölçeklerde tasarımlar yapabilir.   

    Bugüne kadar IKSV, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, VitrA, Koç Vakfı , Anamed, SALT gibi kurumlarla çalışmıştır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Şahkulu Mah. Şahkulu Sok. no15 d:5 Galata
    34420 Istanbul
    Türkiye
    +90-2122447330 www.pattu.net
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