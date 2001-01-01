Gizem Kesten Architecture / Mimarlik

Yasal mülkiyet

İzmir doğumlu olan Gizem Kesten, üniversite yaşamına Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde başladı. Daha sonra hep hayali olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne girdi.

2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve Winpeace ile Selanik’e Türk-Yunan öğrencileriyle biraraya gelerek barış için çözümler ürettiler. 2005 yılında İzmir’de Üniversitelerarası Olimpiyatlarda gönüllü olarak çalıştı, 2006 yılında yabancı dil eğitimini Kanada Toronto Cornorstone Academy’de tamamladı. 2007 yılında Edirne Trakya Üniversitesi’nde yapılan Betonart Yaz Okulu’na katıldı. Aynı sene İTÜ Taşkışla’da “2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti ve Katılımda Fırsat Eşitliği” Workshop’una katılarak projeler geliştirdi. 2008 yılında IAESTE ile Tunus’ta AUDA (Architecture, Urbanisme, Decoration et Assistance Technique)’da ofis stajını, yine aynı yaz Moskova’da Enka’nın Sheremetyova Terminal 3 projesinde, şantiye stajını tamamladı.İTÜ 75. Yıl Sosyal tesisi binası inşaatı, İTÜ maslak yerleşkesi Kreş binası inşaatı, İTÜ Ali İhsan kız öğrenci yurdu çevre düzenlemesi, İTÜ Gümüşsuyu Laboratuvar yenileme çalışması, MNG Kargo aktarım binası inşaatı-Halkalı ve Taksim Alman hastanesi( Universal Hastaneler Grubu) proje yönetim ofisinde pek çok hastane, klinik proje ve uygulamalarında bulunduktan sonra kendi ofisini kurmuştur.