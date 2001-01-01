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Gizem Kesten Architecture / Mimarlik
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 8Projeler (8) 4Yeni Fikirler (4)
Değerlendirmeler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • ULUS ORHAN PATISSERIA CAFE, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    ULUS ORHAN PATISSERIA CAFE, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Ticari alanlar Ahşap Ahşap rengi
    ULUS ORHAN PATISSERIA CAFE, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Ticari alanlar Metal Siyah
    +11
    ULUS ORHAN PATISSERIA CAFE
    Siyah Beyaz asalet , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Oturma Odası
    Siyah Beyaz asalet , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Oturma Odası
    Siyah Beyaz asalet , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Mutfak
    +17
    Siyah Beyaz asalet
    Parrot Jungle Gardens , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Odalar
    Parrot Jungle Gardens , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Odalar
    Parrot Jungle Gardens , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Odalar
    Parrot Jungle Gardens
    Watson adası / Yat Limanı projesi /Amerika / Florida-Miami
    Yat tasarımı / Turkish delight , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Yat & Jetler
    Yat tasarımı / Turkish delight , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Yat & Jetler
    Yat tasarımı / Turkish delight , Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Yat & Jetler
    +2
    Yat tasarımı / Turkish delight
    Mixed Complex / Flat, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Oturma Odası
    Mixed Complex / Flat, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Mutfak
    Mixed Complex / Flat, Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Gizem Kesten Architecture / Mimarlik Modern Oturma Odası
    +3
    Mixed Complex / Flat
    Hepsini göster: 8 proje

    Gizem Kesten Architecture (İstanbul)  / KAA ( Miami Florida, New York ) çözüm ortağı olarak çalışmaktadır.

    Hizmet alanları
    • istanbul
    • Miami
    • New York
    • florida
    Adres
    34707 İstanbul
    Türkiye
    +90-5320538048 www.gizemkestenmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    İzmir doğumlu olan Gizem Kesten, üniversite yaşamına Dokuz Eylül Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde başladı. Daha sonra hep hayali olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Bölümü’ne girdi.
    2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi ve Winpeace ile Selanik’e Türk-Yunan öğrencileriyle biraraya gelerek barış için çözümler ürettiler. 2005 yılında İzmir’de Üniversitelerarası Olimpiyatlarda gönüllü olarak çalıştı, 2006 yılında yabancı dil eğitimini Kanada Toronto Cornorstone Academy’de tamamladı.  2007 yılında Edirne Trakya Üniversitesi’nde yapılan Betonart Yaz Okulu’na katıldı. Aynı sene İTÜ Taşkışla’da “2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti ve Katılımda Fırsat Eşitliği” Workshop’una katılarak projeler geliştirdi. 2008 yılında IAESTE ile Tunus’ta AUDA (Architecture, Urbanisme, Decoration et Assistance Technique)’da ofis stajını, yine aynı yaz Moskova’da Enka’nın Sheremetyova Terminal 3 projesinde, şantiye stajını tamamladı.İTÜ 75. Yıl Sosyal tesisi binası inşaatı, İTÜ maslak yerleşkesi Kreş binası inşaatı, İTÜ Ali İhsan kız öğrenci yurdu çevre düzenlemesi, İTÜ Gümüşsuyu Laboratuvar yenileme çalışması, MNG Kargo aktarım binası inşaatı-Halkalı ve Taksim Alman hastanesi( Universal Hastaneler Grubu) proje yönetim ofisinde pek çok hastane, klinik proje ve uygulamalarında bulunduktan sonra kendi ofisini kurmuştur.

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