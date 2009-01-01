Ulas Mimarlik

Yasal mülkiyet

Mimari ürün üretim sürecinin tasarım ve yapım aşamalarından oluştuğu düşünülürse; Ulaş Mimarlık, müşteri talebi doğrultusunda sürecin her aşamasında yer alabilen bir firmadır. Bu aşamalardaki çalışmaları sırasında;

· Sınırsız

· Özgün

· Rasyonel

· Yenilikçi

· Teknolojik

seçenekler ve çözümler geliştirir.

Geliştirdiği çözümler içinden “en doğru” olanı belirlerken ise;

· Estetik: insanların beğenisini kazanma,

· İşlevsellik: insanların yaşamsal faaliyetlerini rahat, huzurlu, etkin ve güvenli olarak gerçekleştirmelerini sağlama,

· Çevre ile uyum: doğal, yapay ve sosyal çevredeki diğer canlıların yaşamsal faaliyetlerine duyarlı olma,

· Sürdürülebilirlik: değişen koşullara göre mekânsal esneklik ve geri dönüştürebilir malzemeleri kullanma,

kavramları etkin olur.

Ayrıca, tasarım sürecinde yapılabilirlik kavramını ele alarak yapım sürecinde karşılaşılabilecek olası problemleri önceden tespit ederek etkin tasarım ve etkin yapım kavramlarını gerçekleştirmektedir.

Ulaş Mimarlık, günümüz koşulları doğrultusunda en kısa sürede, en az maliyetle, en kaliteliye ulaşmayı hedeflemektedir.