Ulas Mimarlik

Mimarlık ve Tasarım sürecinin çeşitli ölçek ve evrelerinde söz sahibi olan,
Uygulama deneyimi ve pratiği bulunan bir organizasyona sahip,
Maddi kısıtlamaların idealleri en az etkilediği bir mimarlık ofisi hayali ile 2009 yılında kurulan ULAŞ MİMARLIK bugüne kadar tasarım pratiğinin çeşitli ölçeklerinde işlere imzasını atmıştır.
Uzmanlık gerektiren proje alanlarında proje ve uygulama yapmış olmanın verdiği tecrübe ile sektörünün önde gelen firmalarına çözüm ortağı olmaktan memnuniyet duymaktadır.
Müşteri odaklı projelerinde işlevsel bir oluşum yaratırken, estetik ve çevreden gelen uyumu göz ardı etmeyen yaklaşımı ile müşterilerinin isteklerini karşılamaktadır.
- Hizmetler
- Mimari & iç mimari tasarım
- Proje Yönetimi
- Taahhüt
- Hizmet alanları
- Eğitim
- AR-GE
- FABRİKA
- OFİS
- KONUT
- cafe
- Restaurant
- OTEL
- Hepsini göster: 8 hizmet alanı
- Adres
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Nispetiye Cad. No:110/8 Etiler
34337 İstanbul
Türkiye
+90-2123277689 www.ulasmimarlik.com
Mimari ürün üretim sürecinin tasarım ve yapım aşamalarından oluştuğu düşünülürse; Ulaş Mimarlık, müşteri talebi doğrultusunda sürecin her aşamasında yer alabilen bir firmadır. Bu aşamalardaki çalışmaları sırasında;
· Sınırsız
· Özgün
· Rasyonel
· Yenilikçi
· Teknolojik
seçenekler ve çözümler geliştirir.
Geliştirdiği çözümler içinden “en doğru” olanı belirlerken ise;
· Estetik: insanların beğenisini kazanma,
· İşlevsellik: insanların yaşamsal faaliyetlerini rahat, huzurlu, etkin ve güvenli olarak gerçekleştirmelerini sağlama,
· Çevre ile uyum: doğal, yapay ve sosyal çevredeki diğer canlıların yaşamsal faaliyetlerine duyarlı olma,
· Sürdürülebilirlik: değişen koşullara göre mekânsal esneklik ve geri dönüştürebilir malzemeleri kullanma,
kavramları etkin olur.
Ayrıca, tasarım sürecinde yapılabilirlik kavramını ele alarak yapım sürecinde karşılaşılabilecek olası problemleri önceden tespit ederek etkin tasarım ve etkin yapım kavramlarını gerçekleştirmektedir.
Ulaş Mimarlık, günümüz koşulları doğrultusunda en kısa sürede, en az maliyetle, en kaliteliye ulaşmayı hedeflemektedir.