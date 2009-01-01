현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Ulas Mimarlik
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 1Projeler (1) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Seyran Pastanesi Üretim Tesisi, Ulas Mimarlik Ulas Mimarlik Ticari alanlar
    Seyran Pastanesi Üretim Tesisi, Ulas Mimarlik Ulas Mimarlik Ticari alanlar
    Seyran Pastanesi Üretim Tesisi, Ulas Mimarlik Ulas Mimarlik Ticari alanlar
    +5
    Seyran Pastanesi Üretim Tesisi

    Mimarlık ve Tasarım sürecinin çeşitli ölçek ve evrelerinde söz sahibi olan,

    Uygulama deneyimi ve pratiği bulunan bir organizasyona sahip,

    Maddi kısıtlamaların idealleri en az etkilediği bir mimarlık ofisi hayali ile 2009 yılında kurulan ULAŞ MİMARLIK bugüne kadar tasarım pratiğinin çeşitli ölçeklerinde işlere imzasını atmıştır.

    Uzmanlık gerektiren proje alanlarında proje ve uygulama yapmış olmanın verdiği tecrübe ile sektörünün önde gelen firmalarına çözüm ortağı olmaktan memnuniyet duymaktadır.

    Müşteri odaklı projelerinde işlevsel bir oluşum yaratırken, estetik ve çevreden gelen uyumu göz ardı etmeyen yaklaşımı ile müşterilerinin isteklerini karşılamaktadır.

    Hizmetler
    • Mimari & iç mimari tasarım
    • Proje Yönetimi
    • Taahhüt
    Hizmet alanları
    • Eğitim
    • AR-GE
    • FABRİKA
    • OFİS
    • KONUT
    • cafe
    • Restaurant
    • OTEL
    • Hepsini göster: 8 hizmet alanı
    Adres
    Nispetiye Cad. No:110/8 Etiler
    34337 İstanbul
    Türkiye
    +90-2123277689 www.ulasmimarlik.com
    Yasal mülkiyet

    Mimari ürün üretim sürecinin tasarım ve yapım aşamalarından oluştuğu düşünülürse; Ulaş Mimarlık, müşteri talebi doğrultusunda sürecin her aşamasında yer alabilen bir firmadır.  Bu aşamalardaki çalışmaları sırasında;

    ·         Sınırsız

    ·         Özgün

    ·         Rasyonel

    ·         Yenilikçi

    ·         Teknolojik

    seçenekler ve çözümler geliştirir.

    Geliştirdiği çözümler içinden “en doğru” olanı belirlerken ise;

    ·         Estetik: insanların beğenisini kazanma,

    ·         İşlevsellik: insanların yaşamsal faaliyetlerini rahat, huzurlu, etkin ve güvenli olarak gerçekleştirmelerini sağlama,

    ·         Çevre ile uyum:  doğal, yapay ve sosyal çevredeki diğer canlıların yaşamsal faaliyetlerine duyarlı olma,

    ·         Sürdürülebilirlik: değişen koşullara göre mekânsal esneklik ve geri dönüştürebilir malzemeleri kullanma,

    kavramları etkin olur.

    Ayrıca, tasarım sürecinde yapılabilirlik kavramını ele alarak yapım sürecinde karşılaşılabilecek olası problemleri önceden tespit ederek etkin tasarım ve etkin yapım kavramlarını gerçekleştirmektedir.

    Ulaş Mimarlık, günümüz koşulları doğrultusunda en kısa sürede, en az maliyetle, en kaliteliye ulaşmayı hedeflemektedir.

      Add SEO element