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Ahmet Türkmen Mobilya &amp; Dekorasyon
Dekoratörler Istanbul
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    • 1969 yılında baba Ömer Türkmen tarafından cila ve oyma atölyesi olarak kurulan firmanın bayrağını, çocukluğundan beri babasının yanında yetişerek ahşap ve el ustalığında kendini geliştirmiş olan Ahmet Türkmen devir almıştır. 1980 yılından beri klasik, dömiklasik ve modern mobilya üretiminde Türkiye’de kendini ve adını ispatlamış olan firma, Kağıthane’deki fabrikasında ürettiği kendi tasarımlarını fulyadaki 1500 m2 Showroom’unda müşterileriyle buluşturuyor. Bunun yanı sıra kişiye özel ürün tasarımları ve A‘dan Z’ye dekorasyon projeleri yapıyor.

    Bu devam etmekte olan başarı hikayesinin özünde, ahşabın tozunu yutarak kendini yetiştirmiş olan Ahmet Türkmen’in ve profesyonel ekibinin işine sevgiyle bağlı olması yatıyor. 

    Projelendirme tasarım satış üretim ve teslimatın her aşamasında birinci önceliğin müşteri memnuniyeti olduğu bilinciyle hareket eden ekip sadece Türkiye’de değil tüm dünyada sayısız villa, otel, ofis ve bunun gibi projelere imza atmaya devam ediyor.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.ahmetturkmen.com
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