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Cena Deco
Aydınlatmalar İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (2)
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Projeler

Yeni proje
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    • Seeddesign Salute, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Cam
    Seeddesign Salute, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Cam
    Seeddesign Salute, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Cam
    +6
    Seeddesign Salute
    Seeddesign Dodo, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Seeddesign Dodo, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Seeddesign Dodo, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    +1
    Seeddesign Dodo
    Seeddesign Lalu, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Seeddesign Lalu, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Seeddesign Lalu, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    +1
    Seeddesign Lalu
    Seeddesign Dome, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Seeddesign Dome, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Seeddesign Dome, Cena Deco Cena Deco İç Dekorasyon Bakır/Bronz/Pirinç
    Seeddesign Dome

    Cena Deco sadece Asya tasarımları ile ilgili değildir aynı zamanda çok sayıda yetenekli Türk tasarımcıları da beğenmektedir. Bu nedenle , bazı yerel sanatçılar ,tasarımcılar ve mevcut seçilmiş ürünlerle de çalışmaktayız.

    Cena Deco’nun koleksiyonları modern aydınlatmadan,seramik yemek takımına ,vazo ve dekorasyondan sipariş üzerine yapılan mobilyalara kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bizim temel kavramlarımız kalite,sadelik ve zevkliliktir.Cena Deco her ürünün kalitesi için söz vermekte ve her ürün üzerinden günlük hayatınızın daha zenginleşmesini için devamlılık göstermektedir.

    Hizmetler
    Aydınlatma, Porselen Takımlar, ve Çatal Bıçak Takmları
    Hizmet alanları
    Ürün Sağlayıcı ve İstanbul
    Adres
    Hamidiye Sokak No:20 D:3 Beşiktaş
    34345 İstanbul
    Türkiye
    +90905546822722 www.cenadeco.com.tr

    Değerlendirmeler

    Ugur Sayan
    5 yıldan fazla önce
    Hsiaona Lin
    Rahat ve ev gibi atmosferi seviyorum. Işıklar ve porselenler modern ve kaliteli dokunuşlarla iyi yapılır.
    yaklaşık 6 yıl önce
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