Cena Deco sadece Asya tasarımları ile ilgili değildir aynı zamanda çok sayıda yetenekli Türk tasarımcıları da beğenmektedir. Bu nedenle , bazı yerel sanatçılar ,tasarımcılar ve mevcut seçilmiş ürünlerle de çalışmaktayız.

Cena Deco’nun koleksiyonları modern aydınlatmadan,seramik yemek takımına ,vazo ve dekorasyondan sipariş üzerine yapılan mobilyalara kadar geniş bir yelpaze sunmaktadır. Bizim temel kavramlarımız kalite,sadelik ve zevkliliktir.Cena Deco her ürünün kalitesi için söz vermekte ve her ürün üzerinden günlük hayatınızın daha zenginleşmesini için devamlılık göstermektedir.