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SNP DEKORASYON
Dekoratörler İstanbul
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Projeler

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    • Logolarımız, SNP DEKORASYON SNP DEKORASYON
    Logolarımız, SNP DEKORASYON SNP DEKORASYON
    Logolarımız
    Öncesi ve sonrası değişimler, SNP DEKORASYON SNP DEKORASYON
    Öncesi ve sonrası değişimler, SNP DEKORASYON SNP DEKORASYON
    Öncesi ve sonrası değişimler, SNP DEKORASYON SNP DEKORASYON
    +63
    Öncesi ve sonrası değişimler

    REEL İnşaat LTD. ŞTİ. nin markası olan SNP Dekorasyon olarak yıllardır daire ve işyeri tadilatı, natamam daire dekorasyonları konularında hizmet vermekteyiz. 
    Bütünsel yaklaşımla konsept belirlenmesi, gerekli izinlerin takibi,  

    Mevcut yapıda istenilen yapısal değişiklikler,  

    Alçıpan tavan ve duvar,  

    Alçı boya işleri,  

    Seramik işleri,  

    Elektrik işleri,  

    Su tesisatı ve doğalgaz tesisatı işleri,  

    deneyimli kadromuzla anahtar teslimi usulüyle yapılmaktadır.

    Hizmetler
    • Seramik uygulamaları
    • Elektrik işçiliği
    • Su tesisatı işçiliği
    • Doğalgaz tesisatı işçiliği
    • Alçıpan tavan
    • Alçıpan Duvar
    • Alçı ve boya işçiliği
    Hizmet alanları
    • iç mimari ve dekorasyon
    • istanbul
    Adres
    Bahçeköy cd. Kekik Sk. No:4 Kemerburgaz – Eyüp
    34000 İstanbul
    Türkiye
    +90-5327854193 www.snpdekorasyon.com
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