REEL İnşaat LTD. ŞTİ. nin markası olan SNP Dekorasyon olarak yıllardır daire ve işyeri tadilatı, natamam daire dekorasyonları konularında hizmet vermekteyiz.

Bütünsel yaklaşımla konsept belirlenmesi, gerekli izinlerin takibi,

Mevcut yapıda istenilen yapısal değişiklikler,

Alçıpan tavan ve duvar,

Alçı boya işleri,

Seramik işleri,

Elektrik işleri,

Su tesisatı ve doğalgaz tesisatı işleri,

deneyimli kadromuzla anahtar teslimi usulüyle yapılmaktadır.