REEL İnşaat LTD. ŞTİ. nin markası olan SNP Dekorasyon olarak yıllardır daire ve işyeri tadilatı, natamam daire dekorasyonları konularında hizmet vermekteyiz.
Bütünsel yaklaşımla konsept belirlenmesi, gerekli izinlerin takibi,
Mevcut yapıda istenilen yapısal değişiklikler,
Alçıpan tavan ve duvar,
Alçı boya işleri,
Seramik işleri,
Elektrik işleri,
Su tesisatı ve doğalgaz tesisatı işleri,
deneyimli kadromuzla anahtar teslimi usulüyle yapılmaktadır.
- Hizmetler
- Seramik uygulamaları
- Elektrik işçiliği
- Su tesisatı işçiliği
- Doğalgaz tesisatı işçiliği
- Alçıpan tavan
- Alçıpan Duvar
- Alçı ve boya işçiliği
- Hizmet alanları
- iç mimari ve dekorasyon
- istanbul
- Adres
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Bahçeköy cd. Kekik Sk. No:4 Kemerburgaz – Eyüp
34000 İstanbul
Türkiye
+90-5327854193 www.snpdekorasyon.com