Sofaline Mobilya Dekorasyon 20 sene önce temellerini atmış olup bu süreç içerisinde ışık-mekansal ve renk algılaması bütünlemelerini yerinde ve profesyonel bir şekilde ilişkilendirerek müşterilerine en iyi şekilde cevap vermiştir. Bütünlemelerin sağlanması için de art deco' dan minimal'e Osmanlı mobilyasından english county'e nostaljiden moderne-rustikten avangarde mobilyaya kadar bütün mobilya tarzları göz önünde bulundurmuş kişisel tercihlere mekan boyutları ve tarzına uygun olarak da projelendirilip uygulamıştır.