Kolektif Mimarlar Ltd.

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Mevcut evinizden çıkıp yeni yapılmış bir binada sıfır bir apartman dairesine ya da daha iyisi bir villaya taşınıyorsanız bu yazının sizin için çok bir anlamı olmayabilir. Ancak çoğumuz için durum böyle olmuyor.
Barınma ihtiyacı, insanlığın istisnasız olarak herkes için en gerekli olan temel ihtiyaçlarından biridir. Yaşamamız için hava, su ve gıdadan sonra vazgeçilmez olan konut gereksinimi, hayatımızdaki bu büyük rolünden ötürü çağlar bo…
Önceleri basit tekstil üretim atolyeleri ile kısıtlı olan endüstriyel bina mimarisi, 19. yüzyılda doruğuna çıkan Sanayi Devrimi ile birlikte çağın gereklerine ayak uydurarak çok hızlı bir değişimin parçası oldu.