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Kolektif Mimarlar Ltd.
Mimarlar Istanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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    • Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Projesi, Kolektif Mimarlar Ltd. Kolektif Mimarlar Ltd.
    Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Projesi, Kolektif Mimarlar Ltd. Kolektif Mimarlar Ltd.
    Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Projesi, Kolektif Mimarlar Ltd. Kolektif Mimarlar Ltd.
    +6
    Çanakkale Sosyal Konutlar Mevkii Kentsel Yenileme Projesi
    Ekol Lojistik Depolama Tesisi, Kolektif Mimarlar Ltd. Kolektif Mimarlar Ltd.
    Ekol Lojistik Depolama Tesisi, Kolektif Mimarlar Ltd. Kolektif Mimarlar Ltd.
    Ekol Lojistik Depolama Tesisi, Kolektif Mimarlar Ltd. Kolektif Mimarlar Ltd.
    +3
    Ekol Lojistik Depolama Tesisi
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Şehit Şükrü Sok. No: 2 EA Acıbadem
    34660 Istanbul
    Türkiye
    +90-2163407170 www.kolektifmimarlar.com
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