ZEN MİMARLIK

Zen Mimarlık tasarımı hızla değişen ve ihtiyaçları sürekli farklılaşan çevrede taleplere uyum gösterip cevap verebilmek, kent ve çevre sorunlarına duyarlı olmak, tasarımı daima bütünsellik içinde ele alıp, inşaat ve uygulama denetimini avan proje aşamasından uygulama aşamasının sonuna kadar mimari tasarımın ayrılmaz bir parçası ve devamı olarak görmekte ve buna uygun çözümler üretmektedir.

İstanbul’da faaliyet gösteren Zen Mimarlık mimari tasarım grubu ile ulusal ve uluslararası alanlarda tasarım, proje ve danışmanlık hizmetleri vermektedir. Proje konuları öncelikle konut yapıları (müstakil), alış-veriş merkezleri, ofis yapıları ve sağlık yapıları olarak tanımlanabilir.