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    • Kısaca Biz

    İMSAN 2004 yılında kurulmuş, elektrik ve mekanik alanında hizmet vermektedir. Kurulduğu günden bugüne, alanlarında uzman ekibiyle; müşteri memnuniyetini ve çağdaş mühendislik değerlerini ilke edinerek, projelerini zamanında ve başarıyla teslim etmektedir. İMSAN şimdiye kadar müşterileri için çok geniş yelpazede endüstriyel tesisler, hotel ve konaklama tesisleri, eğitim tesisleri, kamu binaları, konut, avm ve çarşı projeleri, sağlık tesisleri, data center ve yönetim binaları üretmiş ve teslim etmiştir. 

     Misyonumuz 

    Geçmişte olduğu gibi gelecekte de üstleneceğimiz projeleri mühendislik etiğinden taviz vermeden, üretimin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve uluslararası standartlara uygun olarak başarı ile tamamlamaktır. Vizyonumuz Müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, kaliteli hizmet zamanında sunmaktır.

     Değerlerimiz 

    · Projelerimizde insan odaklı tasarım ve uygulamalar yapmak, 

    · Hizmetlerimizde müşteri memnuniyetini ön planda tutmak, · 

     Hiç bir zaman mühendislik etiğinden ayrılmamak, ·  

    Her zaman güncel teknolojiyi izlemek ve sunmak, 

    · Daima doğaya ve çevreye saygılı işler yapmak, 

    · İşçi sağlığı ve güvenliğini ön planda tutmak, 

    · Yasal mevzuatlara ve yönetmeliklere uymak ve uygunluğu denetlemek, 

    · Enerji verimliliğini ön planda tutan tasarımlar yapmak, 

    · Edinmiş olduğumuz tecrübe ve özgüveni geliştirmek, 

    · Ekonomik kaygılarla kaliteden ödün vermemek, 

    · Profesyonel çalışma ekipleri ile müşteri güvenini kazanmak ve devamlılığını sağlamak.

    Hizmet alanları
    Türkiye
    Adres
    Şehitler Cd. No.5/7 Beymahall Residence K:9 D.83 34522 Esenyurt
    34500 Istanbul
    Türkiye
    +90-2125465863 www.imsanelektrik.com
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