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Designnobis
Mimarlar Ankara
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    • Tasarım ve ürün geliştirme konusunda uluslararası platformda hizmet vermekte olan Designnobis, kuruluşunu izleyen 7 yıllık bir süreç içerisinde kazandığı 91 tasarım ödülü ile adından sıklıkla söz ettiren bir tasarım markasıdır. ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Hakan Gürsu liderliğindeki tasarım ekibi, insan gücü itibarıyla da Türkiye’nin inovasyon odaklı en büyük tasarım merkezidir.

    Sürdürülebilir bir tasarım yaratımı merkezi olan Designnobis, endüstriyel tasarım, mimari ve animasyon alanlarında yaratıcı ve yenilikçi uygulamalar ortaya koymaktadır. Turquality akreditasyonuna sahip bir marka olarak, sürdürülebilir kalkınma için katma değeri ve rekabet gücü yüksek ürünler geliştirerek küresel pazarlara Türk markasını ihraç ediyor, ülkemizin sanayisine katkıda bulunuyoruz. Ürünleşmeyen patent ve buluşun katma değer yaratmadığını biliyor, pazarda kullanıcının satın alabileceği bir mal, hizmet veya servise dönüşmesi için gereken Ar-Ge ve ürün tasarım hizmetini sağlarken, tasarımla farklılaşan markalar yaratıyoruz.

    Hizmet alanları
    Ankara
    Adres
    Ankara
    Türkiye
    www.designnobis.com
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