Uygul Mobilya 1991 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana tek hedefi müşterilerine daha iyi ve kaliteli hizmet verebilmektir.

Uygul, yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri takip ederek müşterilerinin beklentilerine cevap verecek nitelikte Avrupa standartlarına uygun ürünler sunmaktadır. Müşterinin en iyisini hakkettiğini düşünen Uygul, hammadde seçiminden üretime, üretimde kullandığı teknolojiye ve satış sonrası müşteri hizmetine kadar her aşamada kalite standartlarında hizmet vermeyi kendine ilke edinmiştir. Uygul mobilya tasarıim aşamasından fonksiyonel ve estetik yeni ürünler sunmak, kullanıcıya tasarımdan üretime tüm süreçlerde kaliteli, sağlam, ergonomik ve daha verimli ofis mekanları yaratmak için çalışmaktadır.

Hedefimiz, müşteri memnuniyetini sağlamak ve Avrupa standartlarında üretimimize devam ederek sektörde en iyi olmaktır.