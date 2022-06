Mimarlık faaliyetini Tülin HADİ ve Cem İLHAN yönetiminde sürdüren grup 1992 yılında kuruldu. Bu zamana kadar üretilen projelerin konu ve ölçeklerindeki çeşitlilik aynı zamanda sezgi, bilgi ve görgünün birlikte şekillendirdiği bir tasarım anlayışını sergiliyor. Grubun etkinlik alanı kentsel tasarım, mimari tasarım, iç mimarlık ve danışmanlık hizmetleri gibi geniş bir yelpazeye yayılıyor.

Bir mimarlık atölyesi anlayışı içinde ele alınan her tasarım konusu kendine has yeni bir durum ve yeni bir başlangıçtır. Aynı zamanda klişe çözümlerin önerilemeyeceği bir problemdir. Her yeni tasarım, o yere özgü teknolojik olanakları, malzemeyi, renk ve iklimi temel alır. Böyle bir yaratım sürecinde geçici ve modacı yaklaşımlar en baştan reddedilir. Bunun yerine varlık, doğa ve insanı merkez alan bir felsefe benimsenir. Kullanıcıların gereksinimleri konusundaki duyarlılık daima ön planda tutulur. Tasarım sürecinde ekonomik çözümler sunmak bir ön koşuldur. Bunun başlıca nedeni, malzeme ve kaynakların sürekli azaldığı bir dünyada teknoloji ve biçim gösterisini baştacı eden anlayışların artık kabul edilemez oluşudur.

TeCe Mimarlık ve Danışmanlık Ltd. Şti. Hizmetlerini Caddebostan’daki ofisinde sürdürmektedir. Bugüne kadar üretilen projelerin konu, ölçek ve çeşitliliğinde eleştirel bölgeselciliğin etkisi gözlenmektedir. Genel tasarım anlayışı, ekipte yer alan mimarların katkılarıyla zenginleşmektedir. TeCe Mimarlık konusuna hakim, mimari tasarımı zedelemeden destekleyen mühendislik grupları ile işbirliği yapmaktadır.