Mobilya sektöründe kalitesiyle REKABETÇİ, teknolojisiyle YENİLİKÇİ, mutlu çalışanıyla ÖRNEK, özgün tasarımlarıyla MODAYA ÖNCÜ, kurumsal kimliğiyle MÜŞTERİ DOSTU olma özelliklerini gelecek nesillere de taşıyabilen LİDER MARKA olmaktır.

Kullanıldığı mekanlara kaliteyi, yeniliği, konfor ve rahatlığı sunan, ulusal ve uluslar arası standartlarda, insan ve çevre dostu ürünlerini yurtiçi ve yurtdışı pazarlara ulaştırarak istihdama ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır.