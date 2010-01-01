Proje, tasarım ve Artwork çalışmalarıyla TV, gazete, dergi gibi çeşitli basın ve yayın organlarında tanınan Anna Fresko dan Maison Francaises "Mekanların büyülü yüzü" olarak bahseder.

Şehir içi ve şehir dışı konutlardan ofislere, lüks villalara, yazlıklardan, mağazalara 20 yılı aşkın süredir kişiye özel projeler hazırlamaktadır..

Anna Fresko proje ve tasarımlarında; kendi seyahatlerinden, doğanın renklerinden ve insanın içinde yaşadığı duygulardan esinlenmektedir.

Takipçilerinin tasarımcıyı tercih etme sebebi; değişik kültür mozaiklerine olan yaklaşımlarını iç mimariye uygulamasıdır. House Beautiful bir sayısında, " Anna Fresko' nun mekanlarında kendi ile konut sahibinin yasam felsefelerini buluşturduğundan bahseder. Bunların dışında, Hürriyet ve Sabah Gazeteleri, Alem, Şamdan, Instyle home, Timeout , Elle Dekor, Country Homes, Konforum ve Artı Mekan gibi dergilerde de yer almıştır.

Anna Fresko' nun tasarımları sitemizin referanslar bölümünde 2010 yılından bugüne kadar kronolojik olarak bulunmaktadır. Türkiye doğumlu iç mimar Anna Fresko, projelerini hayata geçirdiği ofis ve showroomu nun bulunduğu İstanbul da yaşamaktadır. Türkiye ve farklı ülkelerde prestijli projelerle çalışmalarına devam etmektedir.