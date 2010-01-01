현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Anna Fresko
Dekoratörler Istanbul
Genel Bakış 0Projeler (0) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle
Yeni proje
  • Premium'a geç

    • Proje, tasarım ve Artwork çalışmalarıyla TV, gazete, dergi gibi çeşitli basın ve yayın organlarında tanınan Anna Fresko dan  Maison Francaises "Mekanların büyülü yüzü" olarak bahseder. 

    Şehir içi ve şehir dışı konutlardan ofislere, lüks villalara, yazlıklardan,  mağazalara 20 yılı aşkın süredir kişiye özel projeler hazırlamaktadır.. 

    Anna Fresko proje ve tasarımlarında; kendi seyahatlerinden, doğanın  renklerinden ve insanın içinde yaşadığı duygulardan esinlenmektedir. 

    Takipçilerinin tasarımcıyı tercih etme sebebi; değişik kültür  mozaiklerine olan yaklaşımlarını iç mimariye uygulamasıdır. House Beautiful bir sayısında, " Anna Fresko' nun mekanlarında kendi  ile konut sahibinin yasam felsefelerini buluşturduğundan bahseder. Bunların dışında, Hürriyet ve Sabah Gazeteleri, Alem, Şamdan,  Instyle home, Timeout , Elle Dekor, Country Homes, Konforum ve  Artı Mekan gibi dergilerde de yer almıştır.

    Anna Fresko' nun tasarımları sitemizin referanslar bölümünde 2010  yılından bugüne kadar kronolojik olarak bulunmaktadır. Türkiye doğumlu iç mimar Anna Fresko, projelerini hayata geçirdiği  ofis ve showroomu nun bulunduğu İstanbul da yaşamaktadır. Türkiye  ve farklı ülkelerde prestijli projelerle çalışmalarına devam etmektedir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.annafresko.com.tr
      Add SEO element