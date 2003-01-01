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Mimarlar Istanbul
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    • Sevilay Uğur Çekim : 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu.Çeşitli ölçekli projelerin tasarım, uygulama, proje yürütücülüğü ve koordinasyonlarını yaptı.2009 yılından beri BARAKA kurucu üyesidir.

    Abdurrahman Çekim :2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu.Çeşitli ölçekli projelerin tasarım, uygulama, proje yürütücülüğü ve koordinasyonlarını yaptı. 2009 yılından beri BARAKA kurucu üyesidir.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.barakamimarlik.com
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