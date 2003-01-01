Sevilay Uğur Çekim : 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu.Çeşitli ölçekli projelerin tasarım, uygulama, proje yürütücülüğü ve koordinasyonlarını yaptı.2009 yılından beri BARAKA kurucu üyesidir.

Abdurrahman Çekim :2003 yılında Yıldız Teknik Üniversitesinden mezun oldu.Çeşitli ölçekli projelerin tasarım, uygulama, proje yürütücülüğü ve koordinasyonlarını yaptı. 2009 yılından beri BARAKA kurucu üyesidir.