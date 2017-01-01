İÇ YAPI MİMARLIK

İç Yapı Mimarlık; Mimari
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- İstanbul
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- Adres
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İçerenköy Mahallesi, Karslı Ahmet Cd.No:18 Ataşehir
34752 İstanbul
Türkiye
+90-5532602888 www.icyapimimarlik.com