MCD MİMARLIK

MCD Mimarlık; tasarım ve taahhüt alanlarında hizmet veren, mekan tasarlayan, çözümler üreten, ara süreçleri değerlendiren ve süreçler içerisinde farklı disiplinleri yöneten bir tasarım ve uygulama firmasıdır.

MCD Mimarlık;

konut,

ofis,

mağaza,

sosyal mekan ve stand alanlarında ürettiği çözüm ve tasarımlarda;

kullanıcı ihtiyaçlarının çağdaş tasarım çözümleri ile karşılanmasını hedefler ve tasarımın programlanan takvim ve bütçe içerisinde tamamlanmasını sağlar. Kurguladığı mekanlarda; fonksiyonellik, çağdaş formlar, gerekliliklerin sağlanması ve kimliğin mekana empoze edilmesi konularını, tasarımın her aşamasında birbirinden bağımsız değerlendirilemeyecek olgular olarak ele alır. Mekanın kurgusunda, mekan bileşenlerinin birbirleriyle olan ilişkileri ile şekillenen, değişim ve gelişime açık, fonksiyon şemasına göre hareket edebilen, çağdaş tasarım anlayışını sergileyen ve modern ve bir kimliğe sahip mekanlar oluşturur. F