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DİZAYNer® | Mutfak
Mobilya & Aksesuarlar Balıkesir
Genel Bakış 5Projeler (5) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • ARTUR EVİ MUTFAK PROJESİ, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Ankastre mutfaklar
    ARTUR EVİ MUTFAK PROJESİ, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Ankastre mutfaklar
    ARTUR EVİ MUTFAK PROJESİ, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Ankastre mutfaklar
    +2
    ARTUR EVİ MUTFAK PROJESİ
    AKÇAY DR SİTESİ , DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Mutfak üniteleri
    AKÇAY DR SİTESİ , DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Mutfak üniteleri
    AKÇAY DR SİTESİ , DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Mutfak üniteleri
    +7
    AKÇAY DR SİTESİ
    EDREMİT EV, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Eklektik Oturma Odası
    EDREMİT EV, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Eklektik Oturma Odası
    EDREMİT EV, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Eklektik Oturma Odası
    +2
    EDREMİT EV
    Proje - Edremit 1, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Modern Mutfak
    Proje - Edremit 1, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Modern Mutfak
    Proje - Edremit 1, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Modern Yatak Odası
    +3
    Proje - Edremit 1
    Proje: Çamlbel Köyü - Edremit - İda, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Modern Mutfak
    Proje: Çamlbel Köyü - Edremit - İda, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Modern Mutfak
    Proje: Çamlbel Köyü - Edremit - İda, DİZAYNer® | Mutfak DİZAYNer® | Mutfak Modern Mutfak
    +5
    Proje: Çamlbel Köyü - Edremit - İda

    Dizayner Mobilya (1942)

    Körfez'de en eski mobilyacılar arasında yer alan Dizayner Mobilya Dede'den Torun'a üç kuşaktır aynı işi yapmakta ve yıllar yılı kalitesinden asla ödün vermeden ayakta kalmayı hatta sektöre öncülük eden lider durumunda olmayı asla bırakmamıştır. Şuan da Ahmet Ergit Ve Mustafa Ergit  kardeşlerin sahibi olduğu Dizayner mobilya bundan sonra da  bundan önce olduğu gibi duruşunu asla değiştirmeden aynı kalite ve özgüvenle çalışmaya devam edecektir ve etmektedir.

    Hizmetler
    • Mobilya ve akseuarlar
    • dekorasyon
    Hizmet alanları
    Balıkesir
    Adres
    Akçay Yolu Üzeri 3. Km Koçtaş Karşısı Edremit
    10325 Balıkesir
    Türkiye
    +90-2663921068 dizayner.com.tr
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