DİZAYNer® | Mutfak

Dizayner Mobilya (1942)

Körfez'de en eski mobilyacılar arasında yer alan Dizayner Mobilya Dede'den Torun'a üç kuşaktır aynı işi yapmakta ve yıllar yılı kalitesinden asla ödün vermeden ayakta kalmayı hatta sektöre öncülük eden lider durumunda olmayı asla bırakmamıştır. Şuan da Ahmet Ergit Ve Mustafa Ergit kardeşlerin sahibi olduğu Dizayner mobilya bundan sonra da bundan önce olduğu gibi duruşunu asla değiştirmeden aynı kalite ve özgüvenle çalışmaya devam edecektir ve etmektedir.