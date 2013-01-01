2013 yılında kurulan ESTE MİMARLIK, iç mimarlık alanında proje ve uygulama hizmetleri vermektedir. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, deneyimli mimar ekibimiz ile mekana ve kişisel zevkinize uygun mobilya tasarımları geliştirerek beğeninize sunmaktayız. Beğeni ve istekleriniz doğrultusunda atölyemizde üretimini gerçekleştirmekteyiz. Este Mimarlık olarak yenilikçi fikirleri benimseyerek daima estetik ve dayanıklılığı ön plana çıkarmaktayız.
NE YAPIYORUZ ?
- Mutfak Tasarımı: Mutfak Dolapları ve Dekorasyon İşleri
- Salon Tasarımı: Tv Ünitesi, Kitaplık, Yemek Masası, Konsol, Ayna ve Dekorasyon İşleri
- Giriş Holü Tasarımı: Vestiyer, Dresuar, Raylı Dolap Sistemleri
- Yatak Odası Tasarımı: Yatak Başı, Giysi Dolabı ve Giyinme Odası, Şifonyer, Komodin
- Kapı, Ahşap Merdiven ve Ahşap Dekorasyon Elemanları
NASIL YAPIYORUZ ?
- Talebiniz doğrultusunda sizleri ziyaret ederek keşfimizi hazırlıyoruz,
- Ön çalışmaları tamamladıktan sonra kişisel zevkinize uygun proje geliştirerek beğeninize sunuyoruz, talebinize yönelik 2D ve 3D çalışmalarımızı farklı alternatiflerle hazırlayarak projenizi netleştiriyoruz.
- Kabulünüz sonrasında atölyemizde projeyi hayata geçirerek üretimi tamamlıyoruz.
FARKIMIZ NE ?
- Mobilya alanında deneyimli mimar ekibimiz ile projelendirmeyi yaparak atölye üretiminde ekibimiz ile ürünlerinizin denetimini gerçekleştiriyoruz.
- Atölyemize konusunda uzman marangozlarla üretim yapıyoruz.
- Farklı malzeme ve detay çözümleri ile uygun fiyat seçeneği sunuyoruz.
- Uygulama sonrası servis hizmeti veriyoruz.
- Hizmetler
- İç Mimarlık
- Mimarlık
- Mobilya tasarımı
- Mobilya Üretimi
- Hizmet alanları
- İstanbul ve Türkiye
- Adres
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Varyap Meridian Barbaros Mah. Ahlat Sk. D1 Blok D:7 Ataşehir / İstanbul
34746 İstanbul, Türkiye
Türkiye
+90-5326089536 estemimarlik.com