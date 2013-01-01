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Este Mimarlık Tasarım Uygulama
İç Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 12Projeler (12) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (1)
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Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • MT Evi Tasarımı, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    MT Evi Tasarımı, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Çocuk OdasıElbise Dolabı & Komodinler Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    MT Evi Tasarımı, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Çocuk OdasıDepo Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    +3
    MT Evi Tasarımı
    Este Mimarlık Meşe Mobilyalar, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    Este Mimarlık Meşe Mobilyalar, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama İç Dekorasyon Ahşap
    Este Mimarlık Meşe Mobilyalar, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama İç Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +16
    Este Mimarlık Meşe Mobilyalar
    SG EVİ, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama MutfakMutfak Tezgâhları
    SG EVİ, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama MutfakMutfak Malzemeleri
    SG EVİ, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
    +5
    SG EVİ
    UG Evi Tasarımı, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları Ahşap-Plastik Kompozit Ahşap rengi
    UG Evi Tasarımı, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Oturma OdasıKanepe & Koltuklar Tekstil Bej
    UG Evi Tasarımı, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama MutfakDolap & Raflar Ahşap-Plastik Kompozit Bej
    +1
    UG Evi Tasarımı
    Atakent 4 Örnek Daire, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Çocuk OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap
    Atakent 4 Örnek Daire, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Çocuk OdasıYatak & Beşikler Ahşap
    Atakent 4 Örnek Daire, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Çocuk OdasıÇalışma Masaları & Sandalyeler Ahşap
    +12
    Atakent 4 Örnek Daire
    Galata Daire Şaraplık, Este Mimarlık Tasarım Uygulama Este Mimarlık Tasarım Uygulama Oturma OdasıDolap & Büfeler
    Galata Daire Şaraplık
    Hepsini göster: 12 proje

    2013 yılında kurulan ESTE MİMARLIK, iç mimarlık alanında proje ve uygulama hizmetleri vermektedir. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, deneyimli mimar ekibimiz ile mekana ve kişisel zevkinize uygun mobilya tasarımları geliştirerek beğeninize sunmaktayız. Beğeni ve istekleriniz doğrultusunda atölyemizde üretimini gerçekleştirmekteyiz. Este Mimarlık olarak yenilikçi fikirleri benimseyerek daima estetik ve dayanıklılığı ön plana çıkarmaktayız.

    NE YAPIYORUZ ?

    • Mutfak Tasarımı: Mutfak Dolapları ve Dekorasyon İşleri
    • Salon Tasarımı: Tv Ünitesi, Kitaplık, Yemek Masası, Konsol, Ayna ve Dekorasyon İşleri
    • Giriş Holü Tasarımı: Vestiyer, Dresuar, Raylı Dolap Sistemleri
    • Yatak Odası Tasarımı: Yatak Başı, Giysi Dolabı ve Giyinme Odası, Şifonyer, Komodin
    • Kapı, Ahşap Merdiven ve Ahşap Dekorasyon Elemanları


    NASIL YAPIYORUZ ?

    • Talebiniz doğrultusunda sizleri ziyaret ederek keşfimizi hazırlıyoruz,
    • Ön çalışmaları tamamladıktan sonra kişisel zevkinize uygun proje geliştirerek beğeninize sunuyoruz, talebinize yönelik 2D ve 3D çalışmalarımızı farklı alternatiflerle hazırlayarak projenizi netleştiriyoruz.
    • Kabulünüz sonrasında atölyemizde projeyi hayata geçirerek üretimi tamamlıyoruz.


    ﻿FARKIMIZ NE ?

    • Mobilya alanında deneyimli mimar ekibimiz ile projelendirmeyi yaparak atölye üretiminde ekibimiz ile ürünlerinizin denetimini gerçekleştiriyoruz.
    • Atölyemize konusunda uzman marangozlarla üretim yapıyoruz.
    • Farklı malzeme ve detay çözümleri ile uygun fiyat seçeneği sunuyoruz.
    • Uygulama sonrası servis hizmeti veriyoruz.
    Hizmetler
    • İç Mimarlık
    • Mimarlık
    • Mobilya tasarımı
    • Mobilya Üretimi
    Hizmet alanları
    İstanbul ve Türkiye
    Adres
    Varyap Meridian Barbaros Mah. Ahlat Sk. D1 Blok D:7 Ataşehir / İstanbul
    34746 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-5326089536 estemimarlik.com

    Değerlendirmeler

    seldakg12
    Evimizi baştan aşağı yeniletmek üzere Este Mimarlık'a, Süleyman Bey'e teslim ettik, verdiğimiz kararın ne kadar doğru olduğunu projenin her aşamasında yaşayarak gördük. Gerek malzeme seçimlerinde, gerekse evin kırım döküm ve yapım aşamasında son derece profesyonel yaklaşımları, uzmanlıklarıyla bizi yönlendirdiler ve sonuç harika oldu. Kullanılan malzemelerin ve işçiliğin kalitesi mükemmel, verdikleri fikirler mükemmel. Çok teşekkürler Este Mimarlık, Süleyman Bey ve Merve Hanım. We gave our house to Este Mimarlık, Süleyman Bey to renew it from top to bottom, we saw how accurate the decision we made was to live at every stage of the project. They have led us with highly professional approaches and expertise both in the material selection and in the demolition casting and construction phases and the result was great. The materials used and the workmanship are excellent, the ideas they give are excellent. Thank you very much Este Mimarlık, Süleyman Bey and Merve Hanım.
    neredeyse 4 yıl önce
    Proje tarihi: Temmuz 2018
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