20 senedir sektörde hizmet vermekte olan KAPARS MOBİLYA, dürüstlüğünden, kaliteden ve hoşgörüden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Kendine özgü tasarımları ile Klasik ve Avangarde Mobilya ürünlerinde doğal ağaç ve masif kullanan günün en iyi cila ve kumaş tasarımlarını müşterilerine sunan

Her türlü dekorasyonda farklı tasarımlarını müşterilerine hissettiren, tecrübeli ve dinamik kadrosu ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışan, ürünlerinin tesliminden sonrada her türlü ürünün arkasında duran saygın ve itibarlı bir firmadır.

Kurulduğumuz günden bugüne kadar bütün bunlara dikkat etmiş olup elimizden geldiğince siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye çalıştık. Firmamızı bugüne kadar tercih eden her müşterimizi memnun ettiğimiz gibi yeni müşterilerimizi aramızda görmekten mutluluk ve kıvanç duyarız.