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Kapars Mobilya &amp; Dekorasyon
Mobilya & Aksesuarlar İstanbul
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (5)
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Projeler

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    • Klasik Banyo Projeleri , Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Banyo
    Klasik Banyo Projeleri , Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Banyo
    Klasik Banyo Projeleri , Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Banyo
    +3
    Klasik Banyo Projeleri
    Modern Mutfak Projesi, Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Modern Mutfak
    Modern Mutfak Projesi, Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Modern Mutfak
    Modern Mutfak Projesi, Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Modern Mutfak
    +3
    Modern Mutfak Projesi
    Milano Yemek Takımı , Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Yemek Odası
    Milano Yemek Takımı , Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Yemek Odası
    Milano Yemek Takımı , Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Yemek Odası
    Milano Yemek Takımı
    Milano Koltuk Takımı, Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Oturma Odası
    Milano Koltuk Takımı, Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Oturma Odası
    Milano Koltuk Takımı, Kapars Mobilya & Dekorasyon Kapars Mobilya & Dekorasyon Klasik Oturma Odası
    +1
    Milano Koltuk Takımı

    20 senedir sektörde hizmet vermekte olan KAPARS MOBİLYA, dürüstlüğünden, kaliteden ve hoşgörüden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Kendine özgü tasarımları ile Klasik ve Avangarde Mobilya ürünlerinde doğal ağaç ve masif kullanan günün en iyi cila ve kumaş tasarımlarını müşterilerine sunan

    Her türlü dekorasyonda farklı tasarımlarını müşterilerine hissettiren, tecrübeli ve dinamik kadrosu ile müşterilerine en iyi hizmeti vermeye çalışan, ürünlerinin tesliminden sonrada her türlü ürünün arkasında duran saygın ve itibarlı bir firmadır. 

    Kurulduğumuz günden bugüne kadar bütün bunlara dikkat etmiş olup elimizden geldiğince siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye çalıştık. Firmamızı bugüne kadar tercih eden her müşterimizi memnun ettiğimiz gibi yeni müşterilerimizi aramızda görmekten mutluluk ve kıvanç duyarız.

    Hizmetler
    Klasik Mobilya / Avangard Mobilya / İç Mimari Tasarım ve Proje Uygulama
    Hizmet alanları
    Tüm Türkiye ve İstanbul
    Adres
    Modoko Sanayi Sitesi 1. Sokak No:175 Y. Dudullu
    34775 İstanbul
    Türkiye
    +90-5332841745 kaparsmobilya.com

    Değerlendirmeler

    Aysun Tarlabaşı
    10 ay önce
    Serhat Temiz
    yaklaşık 1 yıl önce
    Mücahit YILDIRIM
    Güvenilir Satıcı Güvenilir Hizmet
    5 yıldan fazla önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
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