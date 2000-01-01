Gürsoy Kerestecilik halen 2000m2 kapalı alan olmak üzere 6000 m2 üretim alanı, tecrübeli, teknik üretim kadrosu ile orman ürünleri ve emprenye üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Memnuniyet esasına dayanan ve verdiği hizmetlerin garantisi, müşteri memnuniyeti ile beraber ulusal ve uluslararası kabul görmüş, kurumlarca belgelendirilmiş yapısal kimliğimizle ucuz ve kaliteli ürünlerle ahşabın doğasından, yaşam alanlarına, modern çözümler üretmek idealimizdir. Şirketimiz TS 1265 ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.