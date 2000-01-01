현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Gürsoy Kerestecilik
Bahçe Ürünleri Ordu
Genel Bakış 11Projeler (11) 1Yeni Fikirler (1)
Değerlendirmeler (5)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ahşap Tabure, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap Tabure, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap Tabure, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Balkon, Veranda & TerasMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Ahşap Tabure
    Huzurun İçinde Bir Ev Hayal Edin..., Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Villa Taş
    Huzurun İçinde Bir Ev Hayal Edin..., Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Villa
    Huzurun İçinde Bir Ev Hayal Edin..., Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Villa Ahşap
    +21
    Huzurun İçinde Bir Ev Hayal Edin...
    Hampton By Hilton Ordu, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    Hampton By Hilton Ordu, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    Hampton By Hilton Ordu, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Klasik Sergi Alanları Ahşap Ahşap rengi
    +8
    Hampton By Hilton Ordu
    Boztepe RADİSSON BLU HOTEL , Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    Boztepe RADİSSON BLU HOTEL , Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik BahçeMobilyalar Ahşap Ahşap rengi
    Boztepe RADİSSON BLU HOTEL , Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik BahçeAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    +1
    Boztepe RADİSSON BLU HOTEL
    Ahşap Ev , Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Ahşap ev Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap Ev , Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Ahşap ev Ahşap Ahşap rengi
    Ahşap Ev , Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Ahşap ev Ahşap Ahşap rengi
    +27
    Ahşap Ev
    Kültür Müdürlüğü Tarihi Hamam Restore, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
    Kültür Müdürlüğü Tarihi Hamam Restore, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
    Kültür Müdürlüğü Tarihi Hamam Restore, Gürsoy Kerestecilik Gürsoy Kerestecilik Klasik Evler Ahşap Ahşap rengi
    +2
    Kültür Müdürlüğü Tarihi Hamam Restore
    Hepsini göster: 11 proje

    Gürsoy Kerestecilik halen 2000m2 kapalı alan olmak üzere 6000 m2 üretim alanı, tecrübeli, teknik üretim kadrosu ile orman ürünleri ve emprenye üzerine faaliyetlerine devam etmektedir. Memnuniyet esasına dayanan ve verdiği hizmetlerin garantisi, müşteri memnuniyeti ile beraber ulusal ve uluslararası kabul görmüş, kurumlarca belgelendirilmiş yapısal kimliğimizle ucuz ve kaliteli ürünlerle ahşabın doğasından, yaşam alanlarına, modern çözümler üretmek idealimizdir. Şirketimiz TS 1265 ve ISO 9001 belgelerine sahiptir.

    Hizmetler
    • Ahşap ev
    • Kameriye
    • Pergola
    • Çocuk Oyun Gurupları
    • Çocuk Oyun Evleri
    • Piknik Masaları
    • Banklar
    • İç ve Dış ahşap kaplama
    • Hepsini göster: 8 hizme
    Hizmet alanları
    Ahşapla ilgili tüm hayallerinizde yanınızdayız…
    Adres
    Turnasuyu Mah. M.Kemal Bul. No:371/B Gülyalı/ORDU
    52010 Ordu
    Türkiye
    +90-4522145003 www.gursoykerestecilik.com

    Değerlendirmeler

    tamer gürsoy
    2 yıldan fazla önce
    Betül Aydın
    2 yıldan fazla önce
    Fortunatus S
    neredeyse 2 yıl önce
    Tüm 5 değerlendirmelerini göster
      Add SEO element