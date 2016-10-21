Efza Mimarlık’ta fiziki konum, zaman, yapım maliyeti, ekonomisi, kullanıcıya ve fonksiyonlara dair kriterlerin doğru, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda paralel ele alındığı; üslup ve genel geçer eğilimlerin baskısı altında kalmayan, sanatsal, çağdaş, teknolojik, kent ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışı güdülmektedir. Mimar D.Doğan Uysal tarafından kurulan Efza Mimarlık, yüksek hizmet kalitesi ve kendine has çağdaş tasarım çizgisi ile hizmet vermektedir. Mimari ve iç mimari alanında ölçek ve kategori bakımından geniş bir yelpazede çeşitlenen projeler, konsept tasarım aşamasından detay çözümlerine kadar büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Bazı projelerin inşaat sürecine de dahil olunmaktadır. Hazırlanan statik ve elektromekanik projeler ile peyzaj projelerinin mimari tasarım anlayışımızla uyumlu olmasına son derece önem verilmektedir. Uygulama projelerimizin tüm mühendislik disiplinleriyle tam bir koordinasyon içinde hazırlanması, önerilen mimari çözümlerin tutarlılığını ve uygulanabilirliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Mimari tasarım pratiği, estetik yönü ve teknik boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak ele alınıp uygulamaya ilişkin deneyim ve bilgi birikimiyle zenginleşerek gelişmeye devam etmektedir.