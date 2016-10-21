현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
Efza Mimarlık
Mimarlar Antalya, Türkiye
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Ertuğrul Osman Apt. - Kepez - Antalya, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Apartman
    Ertuğrul Osman Apt. - Kepez - Antalya
    Villa Akdemir - Çamyuva / Kemer, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Villa
    Villa Akdemir - Çamyuva / Kemer, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Villa
    Villa Akdemir - Çamyuva / Kemer, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Villa
    Villa Akdemir - Çamyuva / Kemer
    Rita Homes - Muratpaşa / Antalya, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Apartman
    Rita Homes - Muratpaşa / Antalya, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Apartman
    Rita Homes - Muratpaşa / Antalya, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Apartman
    Rita Homes - Muratpaşa / Antalya
    Villa Eroğlu - Çamyuva / Kemer, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Villa
    Villa Eroğlu - Çamyuva / Kemer, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Villa
    Villa Eroğlu - Çamyuva / Kemer, Efza Mimarlık Efza Mimarlık Villa
    Villa Eroğlu - Çamyuva / Kemer

    Efza Mimarlık’ta fiziki konum, zaman, yapım maliyeti, ekonomisi, kullanıcıya ve fonksiyonlara dair kriterlerin doğru, estetik ve bilimsel şartlar doğrultusunda paralel ele alındığı; üslup ve genel geçer eğilimlerin baskısı altında kalmayan, sanatsal, çağdaş, teknolojik, kent ve çevreye duyarlı bir tasarım anlayışı güdülmektedir. Mimar D.Doğan Uysal tarafından kurulan Efza Mimarlık, yüksek hizmet kalitesi ve kendine has çağdaş tasarım çizgisi ile hizmet vermektedir. Mimari ve iç mimari alanında ölçek ve kategori bakımından geniş bir yelpazede çeşitlenen projeler, konsept tasarım aşamasından detay çözümlerine kadar büyük bir titizlikle yürütülmektedir. Bazı projelerin inşaat sürecine de dahil olunmaktadır. Hazırlanan statik ve elektromekanik projeler ile peyzaj projelerinin mimari tasarım anlayışımızla uyumlu olmasına son derece önem verilmektedir. Uygulama projelerimizin tüm mühendislik disiplinleriyle tam bir koordinasyon içinde hazırlanması, önerilen mimari çözümlerin tutarlılığını ve uygulanabilirliğini en üst seviyeye taşımaktadır. Mimari tasarım pratiği, estetik yönü ve teknik boyutlarıyla birlikte bir bütün olarak ele alınıp uygulamaya ilişkin deneyim ve bilgi birikimiyle zenginleşerek gelişmeye devam etmektedir.

    Hizmetler
    • Mimari Proje
    • İç Mimari Proje
    • İç Mimari Uygulama
    • Rölöve ve Restorasyon Proje
    • Dekorasyon
    • Tadilat ve İnşaat Taahhüt
    • Tasarım
    Hizmet alanları
    • Mimari – İç Mimari – İnşaat – Dekorasyon
    • Antalya, Türkiye
    Adres
    Muratpaşa Mh. 597. Sk. Uysal Ap. No:7/1 Muratpaşa
    07010 Antalya, Türkiye
    Türkiye
    +90-5462475992 www.efzamimarlik.com
      Add SEO element