Selçuk Avcı ve Sanja Jurca Avcı, Avci Architects’i ilk olarak 1989 yılında Londra’da kurdu. Kurumun ilk yılında, yılda iki kez yapılan Avrupa Birliği Enerji Tasarruflu Yapılar Yarışması’nda ilk ödülünü kazanması ondan sonraki gidişatını belirledi. Sonuç olarak kurum program açısından birçok sektörde uzmanlaşmasına rağmen, ister bir imar planına isterse de tek bir ürünün tasarımına yönelik olsun sürdürülebilirlik altta yatan ana değer haline gelmiştir.

Avci Architectsİngiltere’nin yanı sıra İtalya, Macaristan, Suudi Arabistan, Gana, Sırbistan, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve yakın zamanda da Türkiye’de projeler tasarlamıştır. Halihazırda aktif olan projeler ticari ve kurumsal ofisler, perakende merkezleri, özel konut imarları ve sergiler ve müzeler de dâhil olmak üzere eğitim ve kültür binalarını içermektedir. Yakın zamanda İstanbul’da bir ofisimizin kurulması itibariyle İstanbul ofisinin operasyonel direktörü olarak görev yapan Burak Ünder partner olarak kurumumuza katılmıştır.

Avci Architects’in Londra, İstanbul ve Ljubljana’da stüdyoları bulunmaktadır.