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SK Concept Duvar Kağıtları
Duvar Kağıdı & Boyamaları Istanbul
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    • SK Concept yapı ve ev tekstili sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olup, mimar, iç mimar ve son tüketicilere hizmet vermektedir. Bünyesinde Amerika'nın ve İtalya'nın üst segment duvar kağıdı markalarını bulunduran SK Concept, bu firmaların Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır.

    Otel, konut, hastanelerle beraber, üst düzey yönetici ofisleri, villalar, yalılar ve lüks teknelere kadar bir çok mekanda duvar kağıtları tercih edilmektedir.

    Duvar kağıdı çeşitleri arasında, vinil, elyaf, kumaş ürünler bulunmaktadır. Bununla beraber, kişiye özel görseller, istenilen ölçülerde dijital baskı panolar olarak üretilmektedir. 

    Hasır,%100 ipek, jakar kumaş, mantar duvar kağıtlarının yanı sıra, ahşap, taş, mermer gibi doğal ürünleri anımsatan ürünlerde bulunmaktadır. 

    Hizmetler
    Duvar Kağıdı Satışı
    Hizmet alanları
    Duvar Kağıdı ve Duvar Kaplamaları
    Şirket ödülleri
    • En iyi tasarım ödülü – 2016
    • En iyi fuar standı ödülü – 2017
    Adres
    Tepecik Yolu Tunca sok. No:2/C Etiler
    34337 Istanbul
    Türkiye
    +90-2123522166 www.sk-concept.com
    Yasal mülkiyet

    http://www.sk-concept.com/

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