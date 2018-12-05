SK Concept Duvar Kağıtları

SK Concept yapı ve ev tekstili sektöründe Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olup, mimar, iç mimar ve son tüketicilere hizmet vermektedir. Bünyesinde Amerika'nın ve İtalya'nın üst segment duvar kağıdı markalarını bulunduran SK Concept, bu firmaların Türkiye distribütörlüğünü yapmaktadır.

Otel, konut, hastanelerle beraber, üst düzey yönetici ofisleri, villalar, yalılar ve lüks teknelere kadar bir çok mekanda duvar kağıtları tercih edilmektedir.

Duvar kağıdı çeşitleri arasında, vinil, elyaf, kumaş ürünler bulunmaktadır. Bununla beraber, kişiye özel görseller, istenilen ölçülerde dijital baskı panolar olarak üretilmektedir.

Hasır,%100 ipek, jakar kumaş, mantar duvar kağıtlarının yanı sıra, ahşap, taş, mermer gibi doğal ürünleri anımsatan ürünlerde bulunmaktadır.