Galleria Gaia

Siz de, tüketim çılgınlığının bir getirisi olan seri üretim mobilyaları gördükçe geçmişin eşsiz güzellikte ve sağlamlıktaki mobilyalarını gözlerinizin önüne getirip üzülmüyor musunuz? Her şey bu düşünceyle başladı. Önce hobi olarak, kendi evlerimize biraz güzellik katmak, fabrikasyon mobilyalardan kurtulup ruhu olan, bir hikayesi olan mobilyaların yaralarını sarıp tekrar hayata döndürmek isteğiyle…

Buram buram yaşanmışlık kokan tozlu depolardan bulup çıkardığımız güzellikleri, sanatın değerini bilen siz dostlarla paylaşmadan önce kendi yaşam alanlarımız için yenileyip güzelleştirdik, tabiki orijinal hallerine saygıyla, sonrasında mobilyalarımızın sizlerle paylaşmak için de yeterince güzel olduğuna karar verdiğimiz anda da bencillik etmeyip geçmişten günümüze taşıdığımız bu güzellikleri sizlerle de paylaşmak istedik.

Umarız beğenirsiniz.