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Galleria Gaia
Mobilya & Aksesuarlar Istanbul
Genel Bakış 15Projeler (15) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • Charm el Ahmer, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Charm el Ahmer, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Charm el Ahmer, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    +1
    Charm el Ahmer
    Venezia, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Venezia, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Venezia
    Pompei, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    Pompei
    FIRENZE, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    FIRENZE
    L'UNICA DONNA, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
    L'UNICA DONNA
    DELIGHT, Galleria Gaia Galleria Gaia Oturma OdasıIşıklandırma
    DELIGHT
    Hepsini göster: 15 proje

    Siz de, tüketim çılgınlığının bir getirisi olan seri üretim mobilyaları gördükçe geçmişin eşsiz güzellikte ve sağlamlıktaki mobilyalarını gözlerinizin önüne getirip üzülmüyor musunuz? Her şey bu düşünceyle başladı. Önce hobi olarak, kendi evlerimize biraz güzellik katmak, fabrikasyon mobilyalardan kurtulup ruhu olan, bir hikayesi olan mobilyaların yaralarını sarıp tekrar hayata döndürmek isteğiyle… 

    Buram buram yaşanmışlık kokan tozlu depolardan bulup çıkardığımız güzellikleri, sanatın değerini bilen siz dostlarla paylaşmadan önce kendi yaşam alanlarımız için yenileyip güzelleştirdik, tabiki orijinal hallerine saygıyla, sonrasında mobilyalarımızın sizlerle paylaşmak için de yeterince güzel olduğuna karar verdiğimiz anda da bencillik etmeyip geçmişten günümüze taşıdığımız bu güzellikleri sizlerle de paylaşmak istedik.

    Umarız beğenirsiniz.

    Hizmetler
    • Vintage mobilya
    • Mobilya Tasarımı
    • iç mimari ve dekorasyon
    • retro mobilya
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    +90-5330566891 galleriagaia.sahibinden.com
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