2016 yılında Elçin Yıldıran Ertuğrul tarafından İstanbul’da kurulan ofis, iç mimarlık ve mimarlık alanlarında projelendirme ve uygulama hizmeti veriyor. Geleneksel mimari hizmet anlayışının dışında, mimarlığın da dijital pazarda yer alabileceği düşünülerek bu konuya odaklanılmış ve online mimarlık/ dekorasyon alanında ilk adım atılmıştır. Web üzerinden dolduracağınız form ile istediğiniz kadar mimari hizmete pratik bir şekilde ulaşmanız; hatta sevdiklerinize hediye etmeniz mümkün.

Detaylı bilgi için www.mimpera.com adresini ziyaret edebilirsiniz.