현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
MİMPERA
Mimarlar İstanbul, Türkiye
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • MİM104 MUĞLA, MİMPERA MİMPERA Villa Taş Beyaz
    MİM104 MUĞLA, MİMPERA MİMPERA Akdeniz Evler Taş Beyaz
    MİM104 MUĞLA, MİMPERA MİMPERA Villa Taş Beyaz
    +17
    MİM104 MUĞLA
    MİM103 GALATA, MİMPERA MİMPERA Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap Kahverengi
    MİM103 GALATA, MİMPERA MİMPERA Koridor, Hol & MerdivenlerAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Ahşap rengi
    MİM103 GALATA, MİMPERA MİMPERA İç Dekorasyon Tekstil Bej
    +9
    MİM103 GALATA
    MİM102 GÖKTÜRK, MİMPERA MİMPERA İskandinav Oturma Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
    MİM102 GÖKTÜRK, MİMPERA MİMPERA İskandinav Oturma Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
    MİM102 GÖKTÜRK, MİMPERA MİMPERA İskandinav Oturma Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
    +23
    MİM102 GÖKTÜRK
    MİM101 GÖKTÜRK, MİMPERA MİMPERA Modern Oturma Odası Ahşap Bej
    MİM101 GÖKTÜRK, MİMPERA MİMPERA Modern Koridor, Hol & Merdivenler Seramik Gri
    MİM101 GÖKTÜRK, MİMPERA MİMPERA İskandinav Mutfak Ahşap Beyaz
    +25
    MİM101 GÖKTÜRK

    2016 yılında Elçin Yıldıran Ertuğrul tarafından İstanbul’da kurulan ofis, iç mimarlık ve mimarlık alanlarında projelendirme ve uygulama hizmeti veriyor. Geleneksel mimari hizmet anlayışının dışında, mimarlığın da dijital pazarda yer alabileceği düşünülerek bu konuya odaklanılmış ve online mimarlık/ dekorasyon alanında ilk adım atılmıştır. Web üzerinden dolduracağınız form ile istediğiniz kadar mimari hizmete pratik bir şekilde ulaşmanız; hatta sevdiklerinize hediye etmeniz mümkün. 

    Detaylı bilgi için www.mimpera.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

    Hizmetler
    • Online mimarlık hizmetleri
    • kişiye özel proje ve uygulama
    • iç mimari ve mimari hizmetler
    Hizmet alanları
    Mimarlık, İSTANBUL, ve İstanbul, Türkiye
    Adres
    REFİK SAYDAM CAD. ŞİMAL SOK. NO:8 KAT 3 ŞİŞHANE, BEYOĞLU
    34400 İstanbul, Türkiye
    Türkiye
    +90-2122515110 www.mimpera.com
      Add SEO element