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ODBS DESIGN STUDIO
İç Mimarlar Ankara
Genel Bakış 4Projeler (4) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

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  • Premium'a geç
    • M Office, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Ticari alanlar
    M Office, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Ticari alanlar
    M Office, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Ticari alanlar
    +12
    M Office
    Süzen Villas, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO
    Süzen Villas, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO
    Süzen Villas, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO
    +2
    Süzen Villas
    SGK Çankaya, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Ticari alanlar
    SGK Çankaya, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Ticari alanlar
    SGK Çankaya, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Ticari alanlar
    +1
    SGK Çankaya
    Kahvelen Cafe&Roastery, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Endüstriyel Sergi Alanları
    Kahvelen Cafe&Roastery, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Endüstriyel Sergi Alanları
    Kahvelen Cafe&Roastery, ODBS DESIGN STUDIO ODBS DESIGN STUDIO Endüstriyel Sergi Alanları
    +6
    Kahvelen Cafe&Roastery

    ODBS Design Studio 3 yılı aşan piyasa deneyimi boyunca sahip olduğu bilgi ve tecrübeyi, siz değerli müşterileri ile paylaşmanın heyecanını duyar. Kurulduğu günden itibaren iç mimari tasarım ve uygulama konusunda hizmet veren uzman kadroya sahip olan şirketimiz;

    İç mimari anlamda siz değerli müşterilerimizin kafe, restoran, ev, ofis, otel gibi yaşam alanlarının tasarlanmasında ve gerçeğe dönüştürülmesinde rol almaktadır.

    Hizmetlerimiz; İç mekan tasarım ve projelerini oluşturmak ve yurt içi ve yurt dışı farketmeksizin bu projeleri yapılan tasarımlara uygun şekilde uygulama operasyonlarını kapsamaktadır.

    Orta ölçekli bir işletme olmasına rağmen kurulduğu ilk andan itibaren kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde kısa sürede iç mimarlık sektöründe tanınmış ve bu ilkelerinden asla vazgeçmemiştir.

    ODBS Design Studio'nun değişmez prensipleri daima kalite, hizmet, zamanında teslim ve uygun fiyat olmuştur.

    Sektöründe, başarı ve sürekliliğin teminatı hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan ODBS Design Studio, gösterdiğiniz yakın ilgi ve desteğinizden ötürü teşekkür ederek sizlere bugün ve gelecekte hizmet vermeye devam edecektir.

    Hizmetler
    İç Mimari Tasarım ve Uygulama
    Hizmet alanları
    • Kafe
    • Restoran
    • Bar
    • Ofis
    • Mağaza
    • Fabrika
    • Hastane
    • Otel
    • Konut
    • Villa
    • Rezidans
    • Mobilya ve Endüstriyel Tasarım
    • ANKARA
    • Hepsini göster: 13 hizmet alanı
    Adres
    ​Konutkent Mahallesi 3028.Cadde Kule Evo 16A/57 Çankaya/ANKARA
    06810 Ankara
    Türkiye
    +90-3125043344 www.odbs.com.tr
    Yasal mülkiyet

    Konutkent Mahallesi 3028.Cadde Kule Evo 16A/57 Çankaya/ANKARA

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