Hakkımızda 15 YILI AŞKIN BİRSÜREDİR MOBİLYA VE DEKORASYON İŞİYLE UĞRAŞIYORUZ.BU ZAMAN ZARFINDA SAYISIZCA MİMARİ PROJELER ÜZERİNDE SON DERECE BAŞARILI,TAKDİR EDİLEN,ÖRNEK ALINAN ÇALIŞMALARDA BULUNDUK.ŞU ANDA 24.07.2010 TARİHİNDEN İTİBAREN ŞERİFOĞLU MOBİLYA VE DEKORASYON İMALAT FİRMASINI FAALİYETE AÇTIK.HİZMET ALAYIŞIMIZ DİSİPLİNLİ,ÖZVERİLİ,YENİLİKÇİ, TAKNOLOJİYİ TAKİP EDEN SÜREKLİ KENDİNİ GELİŞTİREN MODERN VE KALİTELİ MOBİLYA ÜRETİMİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİP SİZLERLE PAYLAŞMAK İSTERİZ…… HEDEFİMİZ;MOBİLYA DEKORASYON SEKTÖRÜNDE KENDİMİZE TARZ ÇİZGİMİZLE BU ALANDA KENDİMİZİ İSPATLAYIP;GÖZDE FİRMALAR ARASINDA GÜVENİLİR,KALİTELİ,HİZMET VEREN BİR SEFER DEĞİL DAİMA ÇALIŞILMAK İSTENEN BİR FİRMA OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLEMEK….
- Hizmet alanları
- İstanbul ve İstanbul, Türkiye
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Şemsipaşa Mahallesi 48/1sokak no 1 gaziosmanpaşa küçükköy istanbul
34200 İstanbul, Türkiye
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