ELİF PREFABRİK

Elif prefabrik:

1997 yılında Gebze-Kocaeli'nde kurulmuştur. Firmamız prefabrik konut, şantiye binaları, konteyner ve çelik konstrüksiyon sahasında 900 m2 kapalı alan ve 2000 m2 açık alanda faaliyet göstermektedir.

Elif Prefabrik ilkeli kadrosuyla; dinamik Türkiye’nin büyüyen sektöründe kaliteli ve güvenli hizmetin öncüsüdür. Hedefimize ulaşmak için, teknoloji ve ekipmanlarımızı gelişen ve hızla değişen çağa göre yenilemeyi amaç edindik. Daima en iyiyi, en güzeli ve en yüksek kaliteyi yakalamak; amacımız, hedefimizdir. Firma olarak, eşya insan ile değer kazanacağından “önce insan” ilkesinden hareket etmekteyiz. İnsanımızı mutlu etmek için; gücümüzün yettiği kadarıyla eşyaya şekil vermeye çalışyoruz. Prefabrik denince akla ilk gelen şey demonte ( sökülüp-takılabilen ) binalardır. Prefabrik binalar; imalat ve montajları çok hızlı ve ekonomik olduğundan en çok tercih edilen yapılardır. Bizim amacımız da müşterilerimize iyiyi daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde sunmaktır. Elif Prefabrik devamlı büyüyen ve genişleyen kadrosu, yurt içi ve yurt dışı deneyimlerinin getirdiği birikimler ile müşteri-firma uyumunu sağlamayı başarmış çalışmalarında müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı ilk hedef olarak belirlemiş deneyimli kadrosu ile bu yönde hizmet vermeyi sürdürmektedir. Sizde Elif Prefabrik' in deneyimleri ve müşteri memnuniyetini belirlemiş ekibi ile tanışın.