NarteksTekstil-MynarHome

Narteks Tekstil-Mynar, Yurtiçi ve yurtdışı toptan, parekende, ve proje işlerine yönelik tul, perde, fonluk üretimi ve tedarikçiligini yapmaktadır. Özellikle hertür tül ve fonluk konusunda sahip olmuş olduğu deneyimi ve trendleri en hızlı şekliyle müşterilerine sunmaktadır. Kumaşlarımız standard processlerle üretilmekte olup, talebe bağlı olarak farklı processlerde uretebilmektedir.

Bizleri, web sitemizden, www.mynar.com.tr yada instagram sayfamız @narteks_mynarhome dan takip edebilir, ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz.