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NarteksTekstil-MynarHome
Tekstil & Kaplamalar İstanbul
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Projeler

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    • Digital Print, NarteksTekstil-MynarHome NarteksTekstil-MynarHome
    Digital Print, NarteksTekstil-MynarHome NarteksTekstil-MynarHome
    Digital Print, NarteksTekstil-MynarHome NarteksTekstil-MynarHome
    Digital Print

    Narteks Tekstil-Mynar, Yurtiçi ve yurtdışı toptan, parekende, ve proje işlerine yönelik tul, perde, fonluk üretimi ve tedarikçiligini yapmaktadır. Özellikle hertür tül ve fonluk konusunda sahip olmuş olduğu deneyimi ve trendleri en hızlı şekliyle müşterilerine sunmaktadır. Kumaşlarımız standard processlerle üretilmekte olup, talebe bağlı olarak farklı processlerde uretebilmektedir.

    Bizleri, web sitemizden, www.mynar.com.tr yada instagram sayfamız @narteks_mynarhome dan takip edebilir, ürünler hakkında bilgi alabilirsiniz.

    Hizmetler
    • Tül&Perde -Brode-Gipür-Döşemelik Kumaş -Dekoratif Kumaş -Yatak Çarşafları
    • Örtüleri
    • Nevresim
    • Masa Örtüleri
    • Taahhüt -Perde&Tül
    • toptan kumaş
    • Top ve kesim servisimiz vardir
    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    i.m.ç. çarşısı, 1.blok, no.1149, unkapanı, fatih, istanbul
    34134 İstanbul
    Türkiye
    +90-5326364252 www.mynar.com.tr
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