sea mimarlık

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- Mimari & İç Mimari Concept Proje
- Uygulama
- Kontrolörlük ve Koordinasyon Hizmetleri
- – Restorasyon Proje
- Danışmanlık
- – Kentsel Tasarım Proje
- Danışmanlık ve Koordinasyon Hizmetleri
- – Mobilya & Aydınlatma & Ürün Tasarımı ve Uygulama
- – Tekne Tasarım
- iç Mekân Concept Proje
- – Proje Yönetimi ve Danışmanlığı – Proje bazlı Satın Alma Hizmetleri
- – Mimari & İç Mimari Danışmanlık ve Eğitim
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- Hizmet alanları
- istanbul
- Adres
-
beyoglu
34433 Istanbul
Türkiye
sea-architects.com/tr