Miapera MİMARLIK

2011’den beri İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde proje hizmeti sunulmaktadır.

Miapera, küçük ölçekli özel bir apartman dairesinden büyük ölçekte tasarladığı çok katlı bir konut bloğuna kadar bir ‘den fazla farklı alanda projeye imza atmıştır. İç mimari anlamda,daire,villa, kafe ve restoran tasarımları, çalışmalarının ilk örneklerini oluştururken; bugün, konut, otel, perakende mağazası, ofis, sinema salonu ve öğrenci yurtları da çalışma alanına dahildir. 2013 den beri kullanıcıya özel mobilya tasarım ve üretimi yapılmaktadır.