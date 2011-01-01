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Miapera MİMARLIK
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 19Projeler (19) 0Yeni Fikirler (0)
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Projeler

Yeni proje
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    • RESTAURANT MUTABIK TASARIM, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK
    RESTAURANT MUTABIK TASARIM, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK
    RESTAURANT MUTABIK TASARIM, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK
    +11
    RESTAURANT MUTABIK TASARIM
    KARTAL ÇELEBİ İNŞ KONSEPT ÇALIŞMASI​, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK
    KARTAL ÇELEBİ İNŞ KONSEPT ÇALIŞMASI​, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Klasik Oturma Odası Ahşap Bej
    KARTAL ÇELEBİ İNŞ KONSEPT ÇALIŞMASI​, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK İç Dekorasyon Ahşap Bej
    +12
    KARTAL ÇELEBİ İNŞ KONSEPT ÇALIŞMASI​
    VİLLA TASARIM UYGULAMA SUDİ, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Klasik Yatak Odası Gümüş/Altın Altın Sarısı
    VİLLA TASARIM UYGULAMA SUDİ, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Küçük Yatak Odası Ahşap Mavi
    VİLLA TASARIM UYGULAMA SUDİ, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Küçük Yatak Odası Ahşap Gri
    +10
    VİLLA TASARIM UYGULAMA SUDİ
    ÖRNEK DAİRE VE MOBİLYA UYGULAMA, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Modern Koridor, Hol & Merdivenler Granit Gri
    ÖRNEK DAİRE VE MOBİLYA UYGULAMA, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Yemek OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Ahşap Gri
    ÖRNEK DAİRE VE MOBİLYA UYGULAMA, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK İç Dekorasyon
    +11
    ÖRNEK DAİRE VE MOBİLYA UYGULAMA
    KONUT-SİLİVRİ, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    KONUT-SİLİVRİ, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    KONUT-SİLİVRİ, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Modern Evler Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    +8
    KONUT-SİLİVRİ
    KONUT-SANCAKTEPE, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Klasik Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    KONUT-SANCAKTEPE, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Klasik Evler Ahşap-Plastik Kompozit Beyaz
    KONUT-SANCAKTEPE, Miapera MİMARLIK Miapera MİMARLIK Klasik Evler Ahşap-Plastik Kompozit Gri
    +5
    KONUT-SANCAKTEPE
    Hepsini göster: 19 proje

     2011’den beri İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde proje hizmeti sunulmaktadır. 

    Miapera, küçük ölçekli özel bir apartman dairesinden büyük ölçekte tasarladığı çok katlı bir konut bloğuna kadar bir ‘den fazla farklı alanda projeye imza atmıştır. İç mimari anlamda,daire,villa, kafe ve restoran tasarımları, çalışmalarının ilk örneklerini oluştururken; bugün, konut, otel, perakende mağazası, ofis, sinema salonu ve öğrenci yurtları da çalışma alanına dahildir. 2013 den beri kullanıcıya özel mobilya tasarım ve üretimi yapılmaktadır.

    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Kadıköy
    8158 İstanbul
    Türkiye
    +90-5325039445 www.miaperamimarlik.com
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