Villa Prefabrik Yapı

1999 yılında üç girişimcinin büyük hedeflerle yola çıkarak kurduğu Villa Yapı; üretimine ilk olarak prefabrike konutlar, ofis binaları, sosyal tesisler, deprem evleri ve hafif çelik yapılar ile başlamıştır. Sürekli büyümeyi kendine hedef olarak belirleyen Villa Yapı, zamanla üretim ağını genişleterek, çelik konstrüksiyon yapılar ve konteyner imalatıyla birlikte sektörün lider firmaları arasına girmeyi başarmıştır.

Firmamız;Prefabrike konutlar, şantiye binaları, sosyal tesisler, hastaneler, okullar, ofis ve yaşam konteynerleri, çelik konstrüksiyon yapılar üretmektedir. Yurtiçi ve yurtdışında müşterilerine, 13 yılı aşkın süredir başarıyla hizmet vermektedir. Müşteri memnuniyetini esas alarak çalışan teknik ve idari personel, müşteri ihtiyaçları doğrultusunda hızlı ve kaliteli çözümler sunmaktadır. Villa Yapı, İstanbul Tuzla’daki 1500 m² showroomu ve Kocaeli Gebze’deki 20.000 m² fabrikasında 300’ü aşkın çalışanıyla ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaktadır. Kocaeli Gebze’deki üretim tesislerinde;

ÜRÜN MODELİADET / M²Prefabrik yapılarda15000 m²Modüler konteynerde500 adetDemonte konteynerde300 adetHafif çelik yapılarda7000 m²Ağır çelik fabrika binalarında5000 m²Üretim kapasitesine sahiptir. Makine parkımız 7 adet Rollfrom makinesi 6 adet Apkant pres, 3 adet Giyotin makas, matkap tezgâhları ve çok amaçlı montaj tezgâh ekipmanından oluşmaktadır. Kaliteyi standart bir ölçü gören anlayışıyla, AR-GE çalışmalarına büyük önem veren firmamız son teknolojiler takip edilerek oluşturulan makine parkında, sıfır hata hedefiyle üretim yapmaktadır. Rulo halinde alınarak fabrikamıza getirilen galvaniz saçlar, Rollfrom makinelerinde istenilen ölçü ve boyda profil üretimi yapılabilmektedir. İstenilen boyda üretilen malzemeler paletlere istiflenerek sevkiyata hazır hale getirilmektedir. Üretimimizde kullanılan tüm metal aksam tamamen galvaniz olup paslanmazlık özelliğine sahiptir. Bina, kurulacak olduğu bölgenin iklim şartları göz önüne alınarak statik hesaplamaları yapılır. Bu hesaplamalar neticesinde üretim, tamamen galvaniz profil ve kaynaksız yapı teknolojisi kullanılarak yapılır. Konteyner imalatında kullanılan malzemelerin tamamı galvaniz olup tek parça ve demonte olarak üretilmektedir. Almanya, Türkmenistan, Kuzey Afrika, Irak, İran, Azerbaycan, İngiltere, Libya, Tacikistan, Romanya, Sudan, Bulgaristan, Nijerya, Suudi Arabistan, Ukrayna, Gürcistan dahil dünyanın bir çok ülkesinde varlığımızı sürdürmenin ve ülkemizi başarıyla temsil etmenin gururunu taşımaktayız.