Hakkımızda

Mons Mimarlık; nitelikli konut projeleri üretmeyi kendine hedef alan ve bu süreçte kendisine misyon olarak "insanların içinde kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissedecekleri mekanlar inşa etmeyi" hedeflemiş bir mimarlık-inşaat-dekorasyon firmasıdır. Bu süreçte Mons Mimarlık'ın ikincil büyük amacı; her gelir grubunu dikkate alarak, alt yapısı çözümlenmiş, doğayla bütünleşmiş, modern ve estetik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir.

Ne Yaparız?

İş süreçlerimizin ve şirket felsefemizin temelini her zaman “Müşteri Memnuniyeti” oluşturur; bu misyonla işlerimizi son teknolojik sistemleri kullanarak planlar, alanında uzman ekiplerimizle hayata geçirir ve sağladığımız yüksek iş disipliniyle de projelerimizi müşterilerimize hatasız ve zamanında teslim ederiz.

Uzmanlık Alanımız:

· Ahşap Taşıyıcı Sistem Tasarımı

· Ahşap Taşıyıcı Sistem Statik Hesapları

· Ahşap Taşıyıcı Sistem Nokta Detayları ve Uygulama Kontrolleri

· Çelik Taşıyıcı Sistem Tasarımı

· Çelik Taşıyıcı Sistem Statik Hesapları

· Çelik Taşıyıcı Sistem Nokta Detayları ve Uygulama Kontrolleri

Mimari Proje ve Uygulama İşleri:

· Mimari Uygulama Hizmeti

· Ruhsat Projeleri

· Uygulama Projeleri

· Restorasyon Projeleri

· Kontrolörlük

· Saha Organizasyonu

· Proje Yönetimi

İç Mimari Proje ve Uygulama İşleri:

· İç mimari tasarım ve uygulama projeleri hizmeti

· Anahtar Teslim Dekorasyon İşleri

· Tadilat ve Onarım İşleri

· Mağaza Tasarım

· Showroom Tasarım

· Cafe &Restoran Tasarım

· Fuar Stand Tasarım

Nasıl Yaparız ?

En son yenilikler ve malzeme teknolojisinin takibi ile daima yüksek kalite sağlanır. Sıfır kaza politikası Mons Mimarlık için en önemli hedeftir. Çalışma alanı içerisindeki tüm süreçlerde gerek dokümantasyon gerekse arşivleme açısından kalite yönetiminin önemi sahiplenir. Tamamlanan ve devam eden projelerdeki bütün tasarım ve mühendislik detayları sürekli sorgulanır.Gerekli araştırma sürecini tamamlayıp en uygun maliyet ve imalatı baz alarak detay ve projeleri üretilir. Sürekli gözden geçirilen ve belirlenen iş süreçlerini dikkate alarak uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere, işin tasarım çerçevelerine en iyi ve en güncel ve pratik uygulamalar önemli maddeler olarak eklenir. Genel ve mesleki ahlakın dışına çıkmayarak , müşterilerimize , ortaklarımıza ve danışman kadromuza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman dürüst, açık ve yapıcı bir tutum sergilenir. Yeniliklere açık olarak, son teknoloji ürünlerini kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak adına araştırmalar yapmak ve bu süreci; günümüz piyasa koşulları içerisinde gerek uygulanabilirlik gerekse maliyet dengesi açısından müşterilerimize sunulur. Çalışanlarının; kendine güvenen, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya, sorumluluk almalarına özen gösterilir ayrıca bireysellikten uzak, grup çalışmasını ön plana çıkararak sonuca ulaşılır.