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Mons Mimarlık
Mimarlar İstanbul
Genel Bakış 2Projeler (2) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (12)
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Projeler

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    • Mons Mimarlık Ofis (Mons Architects Office), Mons Mimarlık Mons Mimarlık Ticari alanlar
    Mons Mimarlık Ofis (Mons Architects Office), Mons Mimarlık Mons Mimarlık Ticari alanlar
    Mons Mimarlık Ofis (Mons Architects Office), Mons Mimarlık Mons Mimarlık Ticari alanlar
    +1
    Mons Mimarlık Ofis (Mons Architects Office)
    Norm Ambalaj Adapazarı Fabrika İdari Blok Dekorasyon Projesi , Mons Mimarlık Mons Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    Norm Ambalaj Adapazarı Fabrika İdari Blok Dekorasyon Projesi , Mons Mimarlık Mons Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    Norm Ambalaj Adapazarı Fabrika İdari Blok Dekorasyon Projesi , Mons Mimarlık Mons Mimarlık Ofis Alanları & Mağazalar
    +7
    Norm Ambalaj Adapazarı Fabrika İdari Blok Dekorasyon Projesi

    Hakkımızda 

    Mons Mimarlık; nitelikli konut projeleri üretmeyi kendine  hedef alan ve bu süreçte kendisine misyon olarak "insanların içinde kendini mutlu, huzurlu ve güvende hissedecekleri mekanlar inşa etmeyi" hedeflemiş bir mimarlık-inşaat-dekorasyon firmasıdır. Bu süreçte Mons Mimarlık'ın ikincil büyük amacı; her gelir grubunu dikkate alarak, alt yapısı çözümlenmiş, doğayla bütünleşmiş, modern ve estetik yapılar tasarlamak ve inşa etmektir.

    Ne Yaparız?

    İş süreçlerimizin ve şirket felsefemizin temelini her zaman “Müşteri Memnuniyeti” oluşturur; bu misyonla işlerimizi son teknolojik sistemleri kullanarak planlar, alanında uzman ekiplerimizle hayata geçirir ve sağladığımız yüksek iş disipliniyle de projelerimizi müşterilerimize hatasız ve zamanında teslim ederiz.

    Uzmanlık Alanımız:

    ·          Ahşap Taşıyıcı Sistem Tasarımı

    ·          Ahşap Taşıyıcı Sistem Statik Hesapları

    ·          Ahşap Taşıyıcı Sistem Nokta Detayları ve Uygulama Kontrolleri

    ·          Çelik Taşıyıcı Sistem Tasarımı

    ·          Çelik Taşıyıcı Sistem Statik Hesapları

    ·          Çelik Taşıyıcı Sistem Nokta Detayları ve Uygulama Kontrolleri

    Mimari Proje ve Uygulama İşleri:

    ·          Mimari Uygulama Hizmeti

    ·          Ruhsat Projeleri

    ·          Uygulama Projeleri

    ·          Restorasyon Projeleri

    ·          Kontrolörlük

    ·          Saha Organizasyonu

    ·          Proje Yönetimi

    İç Mimari Proje ve Uygulama İşleri:

    ·          İç mimari tasarım ve uygulama projeleri hizmeti

    ·          Anahtar Teslim Dekorasyon İşleri

    ·          Tadilat ve Onarım İşleri

    ·          Mağaza Tasarım

    ·          Showroom Tasarım

    ·          Cafe &Restoran Tasarım

    ·          Fuar Stand Tasarım

    Nasıl Yaparız ?

    En son yenilikler ve malzeme teknolojisinin takibi ile daima yüksek kalite sağlanır. Sıfır kaza politikası Mons Mimarlık için en önemli hedeftir. Çalışma alanı içerisindeki tüm süreçlerde gerek dokümantasyon gerekse arşivleme açısından kalite yönetiminin önemi sahiplenir. Tamamlanan ve devam eden projelerdeki bütün tasarım ve mühendislik detayları sürekli sorgulanır.Gerekli araştırma sürecini tamamlayıp en uygun maliyet  ve imalatı baz alarak detay ve projeleri üretilir. Sürekli gözden geçirilen ve belirlenen iş süreçlerini dikkate alarak uygulama planına, prosedürlere, şartnamelere, işin tasarım çerçevelerine en iyi ve en güncel ve pratik uygulamalar önemli maddeler olarak eklenir. Genel ve mesleki ahlakın dışına çıkmayarak , müşterilerimize , ortaklarımıza ve danışman kadromuza karşı, yalnızca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirmenin ötesinde, her zaman dürüst, açık ve yapıcı bir tutum sergilenir. Yeniliklere açık olarak, son teknoloji ürünlerini kullanmak ve her zaman daha iyiyi aramak adına araştırmalar yapmak ve bu süreci; günümüz piyasa koşulları içerisinde gerek uygulanabilirlik gerekse maliyet dengesi açısından müşterilerimize sunulur. Çalışanlarının; kendine güvenen, iletişime açık, kendilerine verilen yetkileri kullanmaya, sorumluluk almalarına özen gösterilir ayrıca bireysellikten uzak, grup çalışmasını ön plana çıkararak sonuca ulaşılır.

    Hizmetler
    Mimarlık-İç Mimarlık-Dekorasyon-Tadilat
    Hizmet alanları
    İstanbul
    Adres
    Tuğcu Plaza, Lefke Sokak, No:16/3 Maltepe
    34848 İstanbul
    Türkiye
    +90-2165890010 www.monsmimarlik.com

    Değerlendirmeler

    Orhan dinç
    Faruk bey, yatak odası ve portmanto yapımı konusunda bizlere yardımcı oldu. Gerçekleştirmiş olduğu çalışmadan çok memnun kaldık. kaliteli ürünler kullanıyor ve daha sonrasında ki sorularımıza da yardımcı oluyor bu bizi çok mutlu etti. herkese tavsiye ederim.
    3 ay önce
    Seher Bozaner
    Faruk beyle internet üzerinden mimar arayışım üzerine tanıştık bir kaç tane mimar arkadaşlarla görüştüm sonunda Faruk beyle çalışmaya karar verdim hem öğretim görevlisi hem de mütevazi olmazı sebebiyle iyiki Faruk bey ve ekibiyle çalışmışım çok memnun kaldık hem titizliyi hemde yaptıyı işin arkasında oluşu bu tarihte bitiririm dedi ve o tarihtede bitirdi her şey için çok teşekkür ediyorum Faruk bey ve ekibine başarılarınız daim olsun
    3 ay önce
    hasan basri Degermenci
    sorumluluğun değerini,mesleğinin gereğini fazlası ile deruhte eden,üniversite öğretim görevlisi olamkla beraber fazla mutevazılık taşıyan sn.hocam ı tebrik ediyor. hayırli işler diliyorum.
    4 ay önce
    Tüm 12 değerlendirmelerini göster
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