현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat
4M Mimarlık
Mimarlar Ankara
Genel Bakış 3Projeler (3) 0Yeni Fikirler (0)
Değerlendirmeler (0)
edit edit in admin Değerlendirme iste Yeni proje
Değerlendirme iste Profili düzenle

Projeler

Yeni proje
  • Premium'a geç
    • Pimeks Grup İdari Ofisi, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Ticari alanlar
    Pimeks Grup İdari Ofisi, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Ticari alanlar
    Pimeks Grup İdari Ofisi, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Ticari alanlar
    +7
    Pimeks Grup İdari Ofisi
    Kaşmir Göl Evleri, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Modern Evler
    Kaşmir Göl Evleri, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Modern Evler
    Kaşmir Göl Evleri, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Modern Evler
    +10
    Kaşmir Göl Evleri
    Akadia Modern Konutları, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Modern Evler
    Akadia Modern Konutları, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Modern Evler
    Akadia Modern Konutları, 4M Mimarlık 4M Mimarlık Modern Evler
    +10
    Akadia Modern Konutları

    Hepimiz oluşturduğumuz yapay çevrelerde yaşamaktayız. Günümüzde hızla gelişen bilim, teknoloji ve iletişim ile yaşam biçimlerimiz de değişmektedir. Yapılarımız bu değişim karşısında daha kısa sürede yetersiz kalmaktadır. Yüksek bedeller ile oluşabilen yapılarımızda ekonomik ve doğru çözümlere ulaşabilmemiz için çağın devrimini takip etmek durumundayız. Oluşturacağımız yapılarda istediğimiz sonuca ulaşmanın en önemli bölümünü ise yapının tasarım ve projelendirme safhası oluşturmaktadır. Biz bu bilinç ile; kurumunuzun gerçekleştirmeyi planladığı yeni çalışmalarda, tasarım, mimarlık mühendislik proje hizmetleri, dekorasyon uygulamaları, kontrolörlük, müşavirlik ve taahhüt alanlarında birikimlerimizi, emeğimizi, gücümüzü ve çalışma dinamizmimizi sizinle paylaşmak istiyoruz.

    Hizmetler
    • Mimarlık
    • Mühendislik
    • Müşavirlik
    • Müteahhitlik
    Hizmet alanları
    Ankara ve İstanbul
    Adres
    Şehit Ersan Caddesi 4/15 Çankaya
    06680 Ankara
    Türkiye
    +90-3124397669 4mmimarlik.com.tr
      Add SEO element