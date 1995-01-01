çinici architects

hızla modernleşen ve değişen bir ülkede piyasa taleplerine uyum gösterip cevap verebilen, mimari tasarımı daima kentsel bir bütünlük içinde ele alan, kent ve çevre sorunlarına duyarlı, inşaat ve uygulama denetimini mimari tasarımın ayrılmaz bir parçası ve devamı olarak hedefleyen bir mimari....

1963 yılında orta doğu teknik üniversitesi kampüs projesi ve uygulamasını gerçekleştirmek üzere altuğ ve behruz çinici tarafından ankara'da kurulmuştur. bu tarihten itibaren firma, eğitim ve üniversite yapıları başta olmak üzere, konuttan çeşitli devlet yapılarına kadar uzanan çok geniş bir alanda faaliyet göstererek, proje ve uygulama faaliyetlerinin yanı sıra bazı yapı tekniklerinin türkiye'deki uygulamalarına öncülük etmiş (çıplak-beton ve prefabrik beton panel uygulamaları gibi), yarışma projeleri ve araştırma çalışmaları gerçekleştirmiştir. son 35 yılın türkiye mimarlığında çok önemli bir yer edinmiş olan çinici mimarlık ofisi, ulusal ve uluslararası alanlarda önemli ödüllerin sahibidir; bunlar arasında 1985 simavi vakfı ve 1986 iş bankası ödüllerini, 1994 - 4. ulusal mimarlık ödülünü ve tbmm camii proje ve inşaatı dolayısıyla verilen 1995 ağa han ödülünü saymak mümkündür. proje yönetimine can çinici'nin katılmasıyla birlikte istanbul'da faaliyet gösteren firma son 10 yılda özellikle 'konut' ve 'yat Limanı' projeleri konularında özelleşmiştir.