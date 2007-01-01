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ND Mimarlık
Mimarlar Istanbul
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    • ND Mimarlık 2007 yılında Kurucu ortaklar Y.Mimar Nurgül AKGÜNDÜZ ÜSTDAĞ ve Mimar Durmuş ÜSTDAĞ tarafından kurulmuştur.

    ND Mimarlık kuruluşundan bu yana yurt içinde ve yurt dışında birçok başarılı projeye imza atmıştır. Toplu konut projeleri, mağazalar, ofisler, oteller, konutlar ve klinik projeleri gibi çeşitli proje dallarında uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.

    Projelerinde en önemli üç kıstas; işlevsel mimari gereksinimler, müşteri ihtiyaçları ve estetik değerlerdir. Bu maddelerin her birinin mükemmel oranını ve uyumunu yakalayarak ortaya çıkardıkları mekânlar mimari anlayışlarının temelini oluşturur.

    Projelerde en önemli değerlendirme kriteri müşteri memnuniyetidir. Müşterilerinin kullanım, zaman, maliyet, ideal ve görsel anlamda ulaşmak istediği noktaya, kaliteden ödün vermeden; ihtiyaç programı, fonksiyon çözümleri ve estetik kaygıların doğru oranlarda harmanlanması ile ulaşılır. Tasarım ve uygulama sürecinde müşteri ile koordineli şekilde proje gelişim süreci tamamlanır.

    Hizmet alanları
    istanbul
    Adres
    Istanbul
    Türkiye
    www.ndgrup.com
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