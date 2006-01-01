88 İÇ MİMARLIK LTD.

88 İç Mimarlık mekansal hayalleri gerçeğe dönüştüren, mimari ve iç mimari tasarımlarını, gözlemlerinden ve teorilerinden çıkardığı pratikle uygulayan bir iç mimarlık ofisidir.

Berkan Yenigün ve Burak Ertunç tarafından 2006 yılında İstanbul Beşiktaş’ta kurulan 88 İç Mimarlık, gelişen ve büyüyen organizasyon yapısıyla Şişhane ofisinde mimari / iç mimari proje tasarımına ve proje uygulama danışmanlık / kontrolörlük hizmetlerini vermeye devam etmektedir.

88 İç Mimarlık başta İstanbul olmak üzere, Berlin, Hamburg, Tripoli, Accra, Tahran, Aşkabat, Cezayir gibi dünyanın çeşitli şehirlerin de otel, ofis, mağaza, villa, konut ve sağlık kurumlarının iç mimari projelerini tasarlamış ve uygulamalarını anahtar teslim gerçekleştirmiştir.

Geçen bu süreçte alanında uzman inşaat, makine, elektrik mühendisliği, mobilya üretici firmaları ile güçlü bir işbirliği geçmişine sahiptir.

88 İç Mimarlık, proje tasarımı ve uygulamasında mesleki pratiğine profesyonel kadrosu ile devam etmektedir.